Babnet   Latest update 19:59 Tunis

نشطاء أسطول الصمود العالمي يمثلون أمام محكمة خاصّة بسجن “سهرونيم” في صحراء النقب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e01d83439fb0.27877552_ljpqfkhiomneg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 19:59 قراءة: 1 د, 41 ث
      
يمثل نشطاء أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، حاليا أمام محكمة خاصّة تم تركيزها داخل سجن "سهرونيم" في صحراء النقب، وفق ما أكّدته المحامية ناريمان شحادة زعبي بوحدة الحقوق السياسية المدنية في مركز "عدالة".

وأفادت المحامية زعبي، وفق ما نشره مساء اليوم الجمعة الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود العالمي، بأنّ محاميي مركز "عدالة" يتولون مهمة الدفاع عن نشطاء الأسطول، ومن المنتظر أن يصدر عقب الجلسة قرار يقضي بترحيلهم جميعا.



وأوضحت زعبي، أنّه من المتوقع أن يُرحَّل النشطاء الذين يحملون جنسيات دول تربطها علاقات دبلوماسية مع الكيان جوًّا إلى بلدانهم، فيما سيتم ترحيل باقي المشاركين، الذين لا تقيم دولهم علاقات مع الكيان، عبر الأراضي الأردنية، مضيفة أن مركز '"عدالة" في انتظار استكمال كافة الإجراءات هذه الليلة وخروج الفريق القانوني التابع للمركز من الجلسة لإطلاعهم على مآلات المحاكمات.

وكانت قوات الاحتلال اعترضت ليلة الأربعاء سفن وقوارب أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة الفلسطيني لكسر الحصار المفروض عليه، وقامت باحتجاز جميع النشطاء المشاركين في الأسطول، وبينهم 25 تونسيا.

وذكر الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود، أنّ هذا الاختطاف وقع في المياه الدولية المقابلة لقطاع غزة، وهو ما يشكّل "جريمة حرب واضحة ومخالفة صريحة للقانون الدولي".

ونفّذ نشطاء تونسيون ليلة أمس الخميس احتجاجا أمام السفارة الأمريكية بتونس، تحوّل إلى اعتصام يحمل أسماء سفن أسطول الصمود، تنديدا بقرصنتها من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب تنظيم مسيرات ليلية بعدد من الولايات التونسية دعما للأسطول.

كما طالبت أحزاب وجمعيات ومنظّمات وطنيّة، في بيانات، السلطات التونسية بالتحرّك العاجل والفاعل للضّغط من أجل إطلاق سراح جميع التونسيين المعتقلين.

واجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الخميس، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، وأكد ضرورة مضاعفة الجهود من أجل عودة التونسيّين المشاركين في الأسطول المحتجزين من قبل قوات الكيان الصهيوني في أسرع الآجال.

وأكّد الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود أنّه "يتابع بدقة كل التطورات، وتم تفعيل كل الآليات القانونية والحقوقية اللازمة، مع التنسيق المستمر مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة"، مضيفا أنه على تواصل مباشر ودائم مع عائلات جميع المشاركين. كما دعا السلطات الديبلوماسية التونسية في ندوة صحفية عقدها اليوم الى التحرك في أكثر من اتجاه لاطلاق سراح أبناء تونس المشاركين في الاسطول.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315969


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 03 أوكتوبر 2025 | 11 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:02
15:28
12:15
06:16
04:50
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet23°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-20
25°-18
30°-19
24°-20
24°-18
  • Avoirs en devises
    24221,0

  • (03/10)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42016 DT        1$ =2,91120 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/10)   1061,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:59 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    