نشطاء أسطول الصمود العالمي يمثلون أمام محكمة خاصّة بسجن “سهرونيم” في صحراء النقب

يمثل نشطاء أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، حاليا أمام محكمة خاصّة تم تركيزها داخل سجن "سهرونيم" في صحراء النقب، وفق ما أكّدته المحامية ناريمان شحادة زعبي بوحدة الحقوق السياسية المدنية في مركز "عدالة".



وأفادت المحامية زعبي، وفق ما نشره مساء اليوم الجمعة الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود العالمي، بأنّ محاميي مركز "عدالة" يتولون مهمة الدفاع عن نشطاء الأسطول، ومن المنتظر أن يصدر عقب الجلسة قرار يقضي بترحيلهم جميعا.



وأوضحت زعبي، أنّه من المتوقع أن يُرحَّل النشطاء الذين يحملون جنسيات دول تربطها علاقات دبلوماسية مع الكيان جوًّا إلى بلدانهم، فيما سيتم ترحيل باقي المشاركين، الذين لا تقيم دولهم علاقات مع الكيان، عبر الأراضي الأردنية، مضيفة أن مركز '"عدالة" في انتظار استكمال كافة الإجراءات هذه الليلة وخروج الفريق القانوني التابع للمركز من الجلسة لإطلاعهم على مآلات المحاكمات.وكانت قوات الاحتلال اعترضت ليلة الأربعاء سفن وقوارب أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة الفلسطيني لكسر الحصار المفروض عليه، وقامت باحتجاز جميع النشطاء المشاركين في الأسطول، وبينهم 25 تونسيا.وذكر الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود، أنّ هذا الاختطاف وقع في المياه الدولية المقابلة لقطاع غزة، وهو ما يشكّل "جريمة حرب واضحة ومخالفة صريحة للقانون الدولي".ونفّذ نشطاء تونسيون ليلة أمس الخميس احتجاجا أمام السفارة الأمريكية بتونس، تحوّل إلى اعتصام يحمل أسماء سفن أسطول الصمود، تنديدا بقرصنتها من قبل قوات الاحتلال، إلى جانب تنظيم مسيرات ليلية بعدد من الولايات التونسية دعما للأسطول.كما طالبت أحزاب وجمعيات ومنظّمات وطنيّة، في بيانات، السلطات التونسية بالتحرّك العاجل والفاعل للضّغط من أجل إطلاق سراح جميع التونسيين المعتقلين.واجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الخميس، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، وأكد ضرورة مضاعفة الجهود من أجل عودة التونسيّين المشاركين في الأسطول المحتجزين من قبل قوات الكيان الصهيوني في أسرع الآجال.وأكّد الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود أنّه "يتابع بدقة كل التطورات، وتم تفعيل كل الآليات القانونية والحقوقية اللازمة، مع التنسيق المستمر مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة"، مضيفا أنه على تواصل مباشر ودائم مع عائلات جميع المشاركين. كما دعا السلطات الديبلوماسية التونسية في ندوة صحفية عقدها اليوم الى التحرك في أكثر من اتجاه لاطلاق سراح أبناء تونس المشاركين في الاسطول.