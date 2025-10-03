Babnet   Latest update 17:37 Tunis

الرابطة المحترفة الأولى: الإفريقي يهزم مستقبل قابس ويعتلي الصدارة مؤقتًا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dffa035d8561.13692237_fphgmeklionjq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 17:28 قراءة: 2 د, 45 ث
      
حقق النادي الإفريقي فوزًا ثمينًا خارج القواعد على حساب مستقبل قابس بنتيجة 1-0، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل المهاجم فراس شواط هدف الانتصار الوحيد في الدقيقة 20، ليمنح فريق "باب الجديد" فوزه السادس هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا. في المقابل تجمد رصيد مستقبل قابس عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.



وفي لقاء آخر، حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة نجم المتلوي واتحاد بن قردان، حيث تقدّم الضيوف بواسطة آدم الطاوس من ركلة جزاء في الدقيقة 74، قبل أن يعدّل أحمد أولاد باهية النتيجة من علامة الجزاء أيضًا في الدقيقة 90+7.

وبهذا التعادل رفع نجم المتلوي رصيده إلى 12 نقطة، فيما بلغ رصيد اتحاد بن قردان 7 نقاط.

وتُستكمل بقية مباريات الجولة يومي السبت والأحد، أبرزها قمة الترجي الرياضي ضد النجم الساحلي بملعب حمادي العقربي برادس.

ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد مباريات الجمعة 3 أكتوبر 2025

| الترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه | النقاط |
| ------- | ------------------- | - | - | - | - | -- | -- | ------ | ------ |
| 1 | النادي الإفريقي | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 19 | |
| 2 | الملعب التونسي | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 18 | |
| 3 | الترجي الرياضي | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 | 17 | |
| 4 | الترجي الجرجيسي | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 16 | |
| 5 | الاتحاد المنستيري | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 14 | |
| 6 | نجم المتلوي | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | |
| 7 | النادي البنزرتي | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | |
| 8 | شبيبة العمران | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | |
| 9 | شبيبة القيروان | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 10 | |
| 10 | النادي الصفاقسي | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 | |
| 11 | النجم الساحلي | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | |
| 12 | مستقبل المرسى | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | |
| 13 | مستقبل سليمان | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | |
| 14 | اتحاد بن قردان | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | |
| 15 | مستقبل قابس | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 6 | |
| 16 | الأولمبي الباجي | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | |

ملاحظة: النادي الإفريقي ارتقى مؤقتًا إلى الصدارة برصيد 19 نقطة في انتظار استكمال مباريات الجولة يومي السبت والأحد.


