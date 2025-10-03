الرابطة المحترفة الأولى: الإفريقي يهزم مستقبل قابس ويعتلي الصدارة مؤقتًا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dffa035d8561.13692237_fphgmeklionjq.jpg width=100 align=left border=0>

حقق النادي الإفريقي فوزًا ثمينًا خارج القواعد على حساب مستقبل قابس بنتيجة 1-0، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.



وسجل المهاجم فراس شواط هدف الانتصار الوحيد في الدقيقة 20، ليمنح فريق "باب الجديد" فوزه السادس هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا. في المقابل تجمد رصيد مستقبل قابس عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

