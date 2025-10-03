بطولة العالم لبارا العاب القوى - روعة التليلي تمنح تونس ذهبيتها الثانية بتتويجها بمسابقة رمي القرص لفئة (اف 41)

توجت التونسية روعة التليلي بالميدالية الذهبية لمسابقة رمي القرص لفئة (اف 41) صباح اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة العالم لبارا العاب القوى المقامة في العاصمة الهندية نيودلهي.



وحققت روعة التليلي رمية قدرها 33م فاصل 81صم متقدمة على الاكواتورية ايستافيني لوبيز ماكاس (29م فاصل 81صم) والاوزباكستانية نافروزا اخماتوفا (28م فاصل 83صم).



وهي الميدالية الثانية في رصيد روعة التليلي خلال هذه البطولة العالمية بعد برونزية مسابقة دفع الجلة لفة (اف 41).ورفعت تونس بهذا التتويج الجديد رصيدها الى 5 ميداليات (2 ذهبية و2 فضية و1 برونزية).يذكر ان ياسين الغربي كان قد توج بذهبية سباق 400م كراسي لفئة (تي 54) ومروى البراهمي بفضية رمي الصولجان لفئة (أف 32) وياسين القنيشي بفضية دفع الجلة لفئة (اف 36).