مدنين: اقرار فتح موسم جني الزيتون يوم 1 نوفمبر لتثمين الامطار الاخيرة

أقرت اللجنة الجهوية للاعداد لموسم جني وتحويل الزيتون بولاية مدنين فتح الموسم بداية من يوم 1 نوفمبر بتاخير عن الموسم الماضي الذي انطلق يوم 20 اكتوبر وذلك لتثمين الامطار الاخيرة خاصة بمناطق الانتاج والاستفادة من اثارها الايجابية على ثمرة الزيتون وللحصول على زيوت جيدة وفق ما اكدته الاطراف المتداخلة خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس بمقر ولاية مدنين باشراف الوالي وليد الطبوبي.



ووفق معطيات قدمت بالمناسبة فان صابة الزيتون لهذا الموسم تقدر ب90 الف طن ما يعادل 18 الف طن من الزيت متاتية اساسا من الغراسات البعلية بنسبة 70 بالمائة وهي صابة طيبة يتطلب تحويلها في ظروف عادية تشغيل 100 معصرة



اما بالنسبة لحاجياتها من الجني، فهي تتطلب، حسب تقديرات اولية، حوالي 750 الف يوم عمل وهو ما يوفر الشغل لحوالي 6250 عاملا.وتقرر تنظيم يوم جهوي حول جودة الزيوت الاسبوع المقبل ودعا الوالي الى تشريك كل المتدخلين واستغلال المناسبة للتواصل مع كل الاطراف وللتحسيس بضرورة توفير زيوت على درجة عالية من الجودة بما يقتضيه ذلك من شروط يستوجب احترامها من مرحلة الجمع الى النقل والعصر والتحويل والخزن.واستاثرت مسالة المرجين باهتمام اللجنة التي دعت الى تكثيف المجهود التحسيسي والتواصل المباشر لانخراط الفلاحين واصحاب المعاصر في استعمال المرجين في المجال الفلاحي تثمينا لنتائج معهد الزيتونة في المجال.واكدت اللجنة ضرورة تكثيف عمل لجنة مراقبة المعاصر لاعطائه النجاعة المطلوبة والتنسيق بين الاطراف ذات العلاقة في التدخل بالمسالك الفلاحية مع تنظيم الاسواق.ودعا الوالي الى الاسراع في القيام بالتدخلات اللازمة قبل انطلاق الموسم وحسن الاعداد له لتوفير ظروف نجاحه حاثا كل الاطراف الى مضاعفة الجهد لضمان الجاهزية ولبحث الحلول لكل المشاكل الحقيقية المطروحة.وستعقد جلسات محلية مماثلة استعدادا للموسم مع عقد جلسة جهوية مماثلة لمتابعة انطلاق الموسم بعد فتحه.وللاشارة فان قطاع الزياتين بولاية مدنين يعتبر من اهم الانشطة الفلاحية والاقتصادية بالجهة اذ تعد الغابة حوالي 5 ملايين و500 الف اصل وتمتد على مساحة تناهز 208 الاف و500 هك منها 78 بالمائة منتجة و10 بالمائة غراسات فتية و12 بالمائة غراسات مسنة.