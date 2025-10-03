وزارة الصحة: التلقيح ضد النزلة الموسمية متوفر ابتداءً من 15 أكتوبر القادم
افادت وزارة الصحة بصفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ان التلقيح ضد النزلة الموسمية (الإنفلونزا) 2025 سيكون متوفرا ابتداءً من 15 أكتوبر القادم بالصيدليات ،ومراكز الرعاية الأساسية
وتنتشر النزلة الموسمية (الإنفلونزا) في الخريف والشتاء ،وقد تكون خطيرة خاصة عند الفئات الهشة.
كما يوفر التلقيح السنوي حماية بين 70الى 80 بالمائة ،ويقلّل مضاعفات النزلة الموسمية (الإنفلونزا).
وذكرت الوزارة ان الفئات ذات الأولوية للتلقيح ضد النزلة الموسمية هم المسنون (فوق الستين سنة)،ومرضى السكري، والقلب، والضغط، والكلى، والسمنة،النساء الحوامل،والأطفال،وأعوان الصحّة
