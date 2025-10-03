وزارة الصحة: التلقيح ضد النزلة الموسمية متوفر ابتداءً من 15 أكتوبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63568a29c81056.93010427_ghofpnieqkmlj.jpg width=100 align=left border=0>

افادت وزارة الصحة بصفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ان التلقيح ضد النزلة الموسمية (الإنفلونزا) 2025 سيكون متوفرا ابتداءً من 15 أكتوبر القادم بالصيدليات ،ومراكز الرعاية الأساسية



وتنتشر النزلة الموسمية (الإنفلونزا) في الخريف والشتاء ،وقد تكون خطيرة خاصة عند الفئات الهشة.

