الرابطة الثانية: تعيين حكام مباريات الجولة الثالثة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين حكام مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، التي ستدور يومي السبت 4 والأحد 5 أكتوبر الجاري، وفق البرنامج التالي:

السبت 4 أكتوبر 2025 – المجموعة الأولى



* في ملعب الهادي بن رمضان برادس:
سبورتينغ بن عروس – مكارم المهدية (14:00) │ الحكم: أمين الفقير

* في الملعب البلدي ببوسالم:
اتحاد بوسالم – محيط قرقنة (15:00) │ الحكم: أكرم النايلي

* في الملعب البلدي بمساكن:
هلال مساكن – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة (15:00) │ الحكم: سفيان جبارة

* في الملعب البلدي بالشابة:
هلال الشابة – أمل حمام سوسة (15:00) │ الحكم: خليل الطرابلسي

* في الملعب البلدي بالشبيكة:
بعث بوحجلة – نادي حمام الأنف (15:00) │ الحكم: محمود قصيعة

* في ملعب 2 مارس الاصطناعي بصفاقس:
سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد تطاوين (15:00) │ الحكم: هيثم القصعي

* في الملعب البلدي بعقارب:
الكوكب الرياضي بعقارب – جمعية مقرين (15:00) │ الحكم: حسام الظاهري

الأحد 5 أكتوبر 2025 – المجموعة الثانية

* في ملعب القلعة الصغرى المعشب:
القلعة الرياضية – أمل بوشمة (15:00) │ الحكم: رضوان بلواعر

* في الملعب البلدي بالمكنين:
سبورتينغ المكنين – قوافل قفصة (15:00) │ الحكم: حسان السالمي

* في ملعب ساقية الدائر الاصطناعي:
تقدم ساقية الدائر – جمعية أريانة (15:00) │ الحكم: أنور العكروتي

* في ملعب جلمة الاصطناعي:
نسر جلمة – جندوبة الرياضية (15:00) │ الحكم: عبد الحميد بدر الدين

* في ملعب القصرين المعشب:
مستقبل القصرين – أولمبيك سيدي بوزيد (15:00) │ الحكم: أسامة شريط

* في ملعب قابس المعشب:
الملعب القابسي – اتحاد قصور الساف (15:00) │ الحكم: منتصر عمار

* في الملعب البلدي بالرديف:
هلال الرديف – النادي القربي (15:00) │ الحكم: محمد علي البليلي


