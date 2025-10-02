الرابطة الثانية: تعيين حكام مباريات الجولة الثالثة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين حكام مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، التي ستدور يومي السبت 4 والأحد 5 أكتوبر الجاري، وفق البرنامج التالي:



السبت 4 أكتوبر 2025 – المجموعة الأولى



* في ملعب الهادي بن رمضان برادس:سبورتينغ بن عروس – مكارم المهدية (14:00) │ الحكم:* في الملعب البلدي ببوسالم:اتحاد بوسالم – محيط قرقنة (15:00) │ الحكم:* في الملعب البلدي بمساكن:هلال مساكن – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة (15:00) │ الحكم:* في الملعب البلدي بالشابة:هلال الشابة – أمل حمام سوسة (15:00) │ الحكم:* في الملعب البلدي بالشبيكة:بعث بوحجلة – نادي حمام الأنف (15:00) │ الحكم:* في ملعب 2 مارس الاصطناعي بصفاقس:سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد تطاوين (15:00) │ الحكم:* في الملعب البلدي بعقارب:الكوكب الرياضي بعقارب – جمعية مقرين (15:00) │ الحكم:* في ملعب القلعة الصغرى المعشب:القلعة الرياضية – أمل بوشمة (15:00) │ الحكم:* في الملعب البلدي بالمكنين:سبورتينغ المكنين – قوافل قفصة (15:00) │ الحكم:* في ملعب ساقية الدائر الاصطناعي:تقدم ساقية الدائر – جمعية أريانة (15:00) │ الحكم:* في ملعب جلمة الاصطناعي:نسر جلمة – جندوبة الرياضية (15:00) │ الحكم:* في ملعب القصرين المعشب:مستقبل القصرين – أولمبيك سيدي بوزيد (15:00) │ الحكم:* في ملعب قابس المعشب:الملعب القابسي – اتحاد قصور الساف (15:00) │ الحكم:* في الملعب البلدي بالرديف:هلال الرديف – النادي القربي (15:00) │ الحكم: