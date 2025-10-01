تونس ... وقفة إسناد وتضامن من طاقم الأسطول أمام المسرح البلدي

تجمع مساء اليوم الاربعاء أمام المسرح البلدي بالعاصمة المئات من التونسيين في وقفة تضامنية مع سفن اسطول الصمود المغاربي و العالمي المتجه الى غزة، مع ورود معلومات حول اعتراضه من قبل القوات الصهوينية عند اقترابه من شواطئ القطاع المحاصر.



وحسب الصفحة الرسمية للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة فإن قوات الاحتلال الصهيوني قد اعترضت 4 سفن، حتى اللحظة واعتقلت 70 شخصية.



وأكدت اللجنة أن 40 سفينة مازالت تبحر بإصرار نحو غزة التي تبعد ب 165 كلمترا فقط، حسب آخر تحديث.وذكر مشاركون في الأسطول في مقاطع فيديو عبر صفحاتهم الخاصة وعلى الصفحات الرسمية للأسطول المغاربي والدولي لكسر الحصار عن غزة أن قوارب حاصرتهم قبل أن تغادر وأنهم يتعرضون للتشويش على الانترنات.وأكدوا أن هذه الإجراءات الترهيبية لن تثنيهم عن المضي نحو الهدف الذي خرج من أجله الأسطول العالمي في مهمته الإنسانية المتمثلة في كسر الحصار عن غزة والضغط نحو إيقاف جرائم الإبادة في حق الشعب الفلسطينيوفي الوقفة التضامنية، هتف المشاركون بشعارات عبروا فيها عن إسنادهم ودعمهم للاسطول وللشعب الفلسطيني و لغزة.وانتظمت الوقفة التضامنية أمام المسرح البلدي لليلة الثانية على التوالي في إطار "استنفار" أعلن عنه المنظمون وقالوا "إنه سيمتد إلى عدة مدن وجهات"وطالب المشاركون من خلال شعاراتهم بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني كما استمعوا الى اعلام من منظمي الوقفة التضامنية حول آخر التطورات في مسيرة الاسطول وأهمها الاشعار الصهيوني للسفن بإلزامية التوقف ورفض المشاركين في الاسطول لهذا الاشعار.وخلال الوقفة قال عضو الهيئة التسييرية للاسطول ، محمد أمين بنور ان "الاسطول يسير نحو غزة بكل ثبات مواصلا نجاحه الذي سجل منذ انطلاقه من تونس كاسطول مغاربي ومن اسبانيا كاسطول عالمي"،حسب تعبيره.من جهتها قالت العضوة بذات الهيئة التسييرية، جواهر شنة "انه بمجرد بدأ القوات الاسرائيلية بقرصنة الاسطول فانه على حكومات الدول التي لها مشاركين في الاسطول التحرك دبلوماسيا ضد عملية القرصنة المنتظرة"ودعت الى هذه الوقفة التضامنية الهيئة التسييرية لاسطول صمود المغاربي بتونس و الاتحاد العام لطلبة تونس .