اللجنة الأولمبية الدولية ستقدم منحا للرياضيين الفلسطينيين ليتمكنوا من التدرب

قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها ستقدم منحا دراسية لمساعدة الرياضيين الفلسطينيين على التدريب استعدادا لأحداث رياضية كبرى قادمة.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، عقب اجتماع مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية اليوم الأربعاء، إنها ستقدم المنح الدراسية من خلال خزينة التضامن الأولمبي لمساعدة الرياضيين في المنطقة على الاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 في البحرين، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب دكار 2026، ودورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناجويا 2026، وأولمبياد لوس انجليس 2028.



