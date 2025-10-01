Babnet   Latest update 12:32 Tunis

اللجنة الأولمبية الدولية ستقدم منحا للرياضيين الفلسطينيين ليتمكنوا من التدرب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/alamolympiii.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 08:40
      
قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها ستقدم منحا دراسية لمساعدة الرياضيين الفلسطينيين على التدريب استعدادا لأحداث رياضية كبرى قادمة.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، عقب اجتماع مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية اليوم الأربعاء، إنها ستقدم المنح الدراسية من خلال خزينة التضامن الأولمبي لمساعدة الرياضيين في المنطقة على الاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 في البحرين، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب دكار 2026، ودورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناجويا 2026، وأولمبياد لوس انجليس 2028.


ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 50 رياضيا فلسطينيا من هذه المنح مع التركيز بشكل رئيسي على الاستعداد للتأهل لأولمبياد لوس انجلوس.

وعادة ما يشارك عدد قليل من الرياضيين الفلسطينيين في الأولمبياد ولا يتجاوز قوام البعثة الأولمبية الفلسطينية 10 رياضيين.

وقالت كيرستي كوفنتري رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية في بيان عقب اجتماعها مع رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب "كأي شخص مهتم بالسلام في المنطقة، نتابع التطورات الدبلوماسية الحالية عن كثب ونأمل أن تقود قريبا إلى طريق السلام".
وقالت كوفنتري "نعرب عن تعاطفنا الشديد مع جميع المتضررين في الصراع .. وبطبيعة الحال نتضامن مع المجتمع الأولمبي في المنطقة".


الخميس 02 أومتوبر 2025 | 10 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:30
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 47
