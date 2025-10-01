البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة الثانية
اختُتمت اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 منافسات الجولة الثانية من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، حيث دارت المباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية.
المجموعة الثانية – الأربعاء 1 أكتوبر 2025
* في قاعة بوهيمة رادس: النجم الرادسي 66 – 58 اتحاد الأنصار
* في قاعة بئر شلوف نابل: الملعب النابلي 63 – 70 شبيبة القيروان
* في قاعة محمد المزالي بالمنستير: الاتحاد المنستيري 78 – 67 جمعية الحمامات
الترتيب – المجموعة الثانية
| الفريق | النقاط | لعب |
| ----------------- | ------ | --- |
| الاتحاد المنستيري | 4 | 2 |
| شبيبة القيروان | 4 | 2 |
| الملعب النابلي | 3 | 2 |
| النجم الرادسي | 3 | 2 |
| جمعية الحمامات | 2 | 2 |
| اتحاد الأنصار | 2 | 2 |
المجموعة الأولى – الثلاثاء 30 سبتمبر 2025* في قاعة القرجاني: النادي الإفريقي 98 – 74 شبيبة المنازه
* في قاعة قرمبالية: الدالية الرياضية 70 – 73 نجم حلق الوادي
* في قاعة سوسة الأولمبية: النجم الساحلي 86 – 53 نادي كرة السلة بالمهدية
الترتيب – المجموعة الأولى
| الفريق | النقاط | لعب |
| -------------------------- | ------ | --- |
| النادي الإفريقي | 4 | 2 |
| النجم الساحلي | 4 | 2 |
| نادي كرة السلة بالمهدية | 3 | 2 |
| النجم الرياضي بحلق الوادي | 3 | 2 |
| شبيبة المنازه | 2 | 2 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 2 | 2 |
