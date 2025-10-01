Babnet   Latest update 21:13 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 01 Octobre 2025 - 21:08 قراءة: 1 د, 16 ث
      
اختُتمت اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 منافسات الجولة الثانية من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، حيث دارت المباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية.

المجموعة الثانية – الأربعاء 1 أكتوبر 2025


* في قاعة بوهيمة رادس: النجم الرادسي 66 – 58 اتحاد الأنصار

* في قاعة بئر شلوف نابل: الملعب النابلي 63 – 70 شبيبة القيروان
* في قاعة محمد المزالي بالمنستير: الاتحاد المنستيري 78 – 67 جمعية الحمامات

الترتيب – المجموعة الثانية

| الفريق | النقاط | لعب |
| ----------------- | ------ | --- |
| الاتحاد المنستيري | 4 | 2 |
| شبيبة القيروان | 4 | 2 |
| الملعب النابلي | 3 | 2 |
| النجم الرادسي | 3 | 2 |
| جمعية الحمامات | 2 | 2 |
| اتحاد الأنصار | 2 | 2 |

المجموعة الأولى – الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

* في قاعة القرجاني: النادي الإفريقي 98 – 74 شبيبة المنازه
* في قاعة قرمبالية: الدالية الرياضية 70 – 73 نجم حلق الوادي
* في قاعة سوسة الأولمبية: النجم الساحلي 86 – 53 نادي كرة السلة بالمهدية

الترتيب – المجموعة الأولى

| الفريق | النقاط | لعب |
| -------------------------- | ------ | --- |
| النادي الإفريقي | 4 | 2 |
| النجم الساحلي | 4 | 2 |
| نادي كرة السلة بالمهدية | 3 | 2 |
| النجم الرياضي بحلق الوادي | 3 | 2 |
| شبيبة المنازه | 2 | 2 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 2 | 2 |


