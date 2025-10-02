منظمة الأعراف تحتضن الدورة الثالثة للصالون الدولي للانتقال الطاقي من 26 إلى 28 نوفمبر 2025

تنظم الغرفة الوطنية للطاقة الفلطوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الدورة الثالثة للصالون الدولي للانتقال الطاقي، وذلك من 26 إلى 28 نوفمبر 2025 بالمقر المركزي للاتحاد بالعاصمة، وذلك تحت شعار "الانتقال الطاقي، نحو تنمية مستدامة".



وتندرج هذه النسخة، وفق ورقة تقديمية تلقت "وات" نسخة منها، في في إطار اثراء النقاش الوطني حول تطوير الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة والتعريف بأبرز الحلول التكنولوجية المبتكرة والمشاريع الكبرى المبرمجة لتطوير وتنويع الإنتاج الطاقي في تونس.



وسيُسجّل الصالون مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين في القطاع الطاقي من هياكل إشراف ومؤسسات عمومية إلى جانب القطاع الخاص والممولين والمستثمرين والخبراء من داخل تونس وخارجها.ومن المنتظر أن يستقطب الصالون أكثر من 40 عارضا من أهم الشركات التونسية والأجنبية وحوالي 500 مشاركا في البرنامجين العلمي والتدريبي، كما يستهدف استقبالأكثر من 2500 زائرا من مهنين وخبراء وباحثين وطلبة وممولين وغيرهم.كما يتضمن الصالون فضاءات عرض مخصصة لـلمؤسسات والشركات الوطنية وأكبر الشركات المختصة في إنتاج وتركيب واستثمار الطاقات المتجددة والمشاريع الكبرى المزمع إنجازها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة والمؤسسات التمويلية والبنكية وشركات التأمين وغيرها من الفاعلين الاقتصاديين.وسيشكل الصالون فرصة للشركات الناشئة لعرض حلولها المبتكرة في مجالات الحد من الانبعاثات الغازية والتحول نحو الطاقات المستدامة، كما سيعد فضاء للبحث العلمي في القطاع الطاقي والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات بهدف إبراز دور القطاع الخاص في الإنتاج الذاتي والاقتصاد في الطاقة والانخراط في التنمية المحلية والممارسات المستدامة.ويتضمن البرنامج العلمي للصالون تنظيم ندوة دولية حول آفاق تطوير الاستثمار في الطاقات المتجددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبلوغ 50 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2050 وورشات عمل متخصصة حول التخزين الطاقي ودور قطاع السيارات الكهربائية في تسريع الانتقال الطاقي نحو الطاقات النظيفة.كما يحتوي البرنامج العلمي دورات تدريبية عملية لتنمية قدرات المؤسسات وتعزيز مهاراتها في هذا القطاع الاستراتيجي.