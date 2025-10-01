الارتقاء بالتعاون الثنائي في شتى المجالات محور لقاء بين رئيس البرلمان وسفير المملكة المتحدة لدى تونس

أكّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، خلال لقائه اليوم الاربعاء، مع سفير المملكة المتحدة لدى تونس "رودريك درومون" بقصر باردو، عمق الروابط التي تجمع بين تونس والمملكة المتحدة، والتطلّع الى دفع التعاون الثنائي خاصة في المجالات الثقافية والأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال، والاستفادة من التجربة البريطانية في توظيف الذكاء الاصطناعي.



وأبرز بودربالة، أهمية دعم العلاقات البرلمانية، عبر تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات والتجارب بين البرلمانيين من البلدين، مشيرا في هذا الإطار، الى تكوين مجموعة التعاون البرلماني مع البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي ستنبثق عنها مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية البريطانية، بهدف تحقيق الأهداف المأمولة للتعاون الثنائي.



كما تطرّق، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، الى التحولات السياسية وتطوّرات مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، مشيرا الى خصوصيات عمل البرلمان على المستويات التشريعية والرقابية، وكذلك في مجال الديبلوماسية البرلمانية وفق الرؤية الجديدة للعلاقات الدولية.واستعرض ما يقوم به البرلمان من عمل يساند المجهودات الوطنية ومسار الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ودعم أسس الديمقراطية والحقوق والحريات، مشيرا في هذا الصدد، الى المجهودات المتواصلة لدفع النمو الاقتصادي في تونس وتطوير مناخ الاستثمار، واقرار إصلاحات لتشجيع شركاء تونس على تكثيف برامج التعاون.من جانبه، عبر سفير المملكة المتحدة لدى تونس، عن ارتياحه لنسق التعاون الثنائي، والعزم المشترك على دعمه، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع تونس في المجال الاقتصادي والاجتماعي و كذلك الأكاديمي، فضلا عن دفع التبادل التجاري والسياحي وتكثيف فرص الاستثمار.وأشار في هذا الصدد، الى التواصل المستمر على المستوى الحكومي، والذي حقق نتائج إيجابية تستوجب مزيد العمل على دعمها، خاصة في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الثقافي والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة والتعاون الأمني.كما أكّد رغبة المملكة المتحدة في مزيد دفع التعاون البرلماني، وإيجاد الآليات الكفيلة بتقوية التعاون بين مجلس العموم البريطاني ومجلس نواب الشعب، مبديا اهتمامه بتطوّر الحياة السياسية في تونس وبسير العمل البرلماني وخصوصياته .هذا وكانت المحادثة مناسبة للتطرق الى عديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق منها بالهجرة غير النظامية، والمجهودات المشتركة للبلدين في هذا المجال. وجدّد رئيس البرلمان في هذا الاطار، تأكيد رفض تونس لان تكون نقطة عبور او توطين، وترحيبها بالوافدين على تونس بالطرق القانونية، مع تمسكها بمعالجة هذه الظاهرة وفق القانون الإنساني وعلى أساس المواثيق والاتفاقيات الدولية.وقد حضر اللقاء، ضحى السالمي، النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة.