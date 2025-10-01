وزيرة الأسرة تدعو إلى تحسين جودة الخدمات المسداة بمؤسسة رعاية المسنين "المرحوم الصادق إدريس" بقمرت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd5a100b5b37.27668590_mphgjeqoflink.jpg width=100 align=left border=0>

أدّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، صباح اليوم الأربعاء، زيارة غير معلنة إلى مؤسسة رعاية المسنين "المرحوم الصادق إدريس" بالضاحية الشمالية بقمرت، تتزامن مع احتفاء تونس باليوم العالمي لكبار السنّ الموافق للأول من أكتوبر من كل سنة.



وتفقّدت الوزيرة، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة، ظروف إقامة المسنين والمسنّات وانتظام خدمات الرّعاية والإعاشة والنظافة، مسدية تعليماتها بضرورة مواصلة العمل على مزيد تحسين جودة الخدمات المسداة وتكثيف المتابعة لا سيّما على المستويين الصحّي والنفسي، والحرص على توفير كلّ مقومات الإقامة المريحة والآمنة مع الأخذ بعين الاعتبار للاحتياجات الخصوصيّة لبعض المسنّات والمسنين.

