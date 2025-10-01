الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثالثة

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، التي ستُجرى يومي السبت 4 والأحد 5 أكتوبر 2025، وفق الترتيب التالي:



السبت 4 أكتوبر 2025 – المجموعة الأولى



الأحد 5 أكتوبر 2025 – المجموعة الثانية



* في ملعب الهادي بن رمضان برادس:(14:00)* في الملعب البلدي ببوسالم:(15:00)* في الملعب البلدي بمساكن:(15:00)* في الملعب البلدي بالشابة:(15:00)* في الملعب البلدي بالشبيكة:(15:00)* في ملعب 2 مارس الاصطناعي بصفاقس:(15:00)* في الملعب البلدي بعقارب:(15:00)* في ملعب القلعة الصغرى المعشب:(15:00)* في الملعب البلدي بالمكنين:(15:00)* في ملعب ساقية الدائر الاصطناعي:(15:00)* في ملعب جلمة الاصطناعي:(15:00)* في ملعب القصرين المعشب:(15:00)* في ملعب قابس المعشب:(15:00)* في الملعب البلدي بالرديف:(15:00)