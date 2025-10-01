الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثالثة
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، التي ستُجرى يومي السبت 4 والأحد 5 أكتوبر 2025، وفق الترتيب التالي:
السبت 4 أكتوبر 2025 – المجموعة الأولى
* في ملعب الهادي بن رمضان برادس: سبورتينغ بن عروس – مكارم المهدية (14:00)
* في الملعب البلدي ببوسالم: اتحاد بوسالم – محيط قرقنة (15:00)
* في الملعب البلدي بمساكن: هلال مساكن – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة (15:00)
* في الملعب البلدي بالشابة: هلال الشابة – أمل حمام سوسة (15:00)
* في الملعب البلدي بالشبيكة: بعث بوحجلة – نادي حمام الأنف (15:00)
* في ملعب 2 مارس الاصطناعي بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد تطاوين (15:00)
* في الملعب البلدي بعقارب: الكوكب الرياضي بعقارب – جمعية مقرين (15:00)
الأحد 5 أكتوبر 2025 – المجموعة الثانية* في ملعب القلعة الصغرى المعشب: القلعة الرياضية – أمل بوشمة (15:00)
* في الملعب البلدي بالمكنين: سبورتينغ المكنين – قوافل قفصة (15:00)
* في ملعب ساقية الدائر الاصطناعي: تقدم ساقية الدائر – جمعية أريانة (15:00)
* في ملعب جلمة الاصطناعي: نسر جلمة – جندوبة الرياضية (15:00)
* في ملعب القصرين المعشب: مستقبل القصرين – أولمبيك سيدي بوزيد (15:00)
* في ملعب قابس المعشب: الملعب القابسي – اتحاد قصور الساف (15:00)
* في الملعب البلدي بالرديف: هلال الرديف – النادي القربي (15:00)
