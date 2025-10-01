الإدارة العامة للأداءات: آجال إيداع التصاريح الشهرية لشهر أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6863cd983c5f55.24637171_ojfpilnghkeqm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الإدارة العامة للأداءات، اليوم الأربعاء، عن ضبط الآجال النهائية لإيداع التصاريح الشهرية ودفع الأداءات الخاصة بشهر أكتوبر 2025، وذلك على النحو التالي:



* 16 أكتوبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

