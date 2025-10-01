Babnet   Latest update 21:13 Tunis

الإدارة العامة للأداءات: آجال إيداع التصاريح الشهرية لشهر أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6863cd983c5f55.24637171_ojfpilnghkeqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 01 Octobre 2025 - 16:26
      
أعلنت الإدارة العامة للأداءات، اليوم الأربعاء، عن ضبط الآجال النهائية لإيداع التصاريح الشهرية ودفع الأداءات الخاصة بشهر أكتوبر 2025، وذلك على النحو التالي:

* 16 أكتوبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

* 16 أكتوبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

* 20 أكتوبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
* 28 أكتوبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.

وأكدت الإدارة على ضرورة احترام هذه المواعيد تفادياً للعقوبات المالية والإدارية المترتبة عن التأخير.


