الإدارة العامة للأداءات: آجال إيداع التصاريح الشهرية لشهر أكتوبر 2025
أعلنت الإدارة العامة للأداءات، اليوم الأربعاء، عن ضبط الآجال النهائية لإيداع التصاريح الشهرية ودفع الأداءات الخاصة بشهر أكتوبر 2025، وذلك على النحو التالي:
* 16 أكتوبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
* 16 أكتوبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
* 20 أكتوبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
* 28 أكتوبر 2025: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.
وأكدت الإدارة على ضرورة احترام هذه المواعيد تفادياً للعقوبات المالية والإدارية المترتبة عن التأخير.
