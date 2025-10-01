بن عروس: توقعات ببلوغ صابة الزيتون اكثر من 20 الف طن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62060c20125113.62018792_jpkhqmiglofen.jpg width=100 align=left border=0>

تقدر صابة الزيتون لموسم 2025-2026 اكثر من 20 الف طن، اي ما يعادل انتاج 4217 طنا من الزيت، وفق ما افاد به رئيس قسم الارشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عز الدين القريوي.

واكد القريوي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان انتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، سيسجل وفق التقديرات الأولية تطورا هاما يصل الى 56 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، واضاف ان المساحات المخصصة لزراعة الزيتون بالجهة تبلغ 7937 هكتارا وتوجد 73 بالمائة منها بمنطقة مرناق و18 بالمائة بالمحمدية، في حين تتوزع بقية المساحات على منطقة فوشانة وبعض المناطق الأخرى.

وأبرز انّ المصالح المختصة بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، قدرت الإنتاج الجملي لزيتون المائدة بالجهة، والذي يتوزع على مساحة 286 هكتارا للموسم الحالي ب1100 طن، وأضاف ان الحاجيات من اليد العاملة قدرت بنحو 250 الف يوم عمل أي ما يعادل 2500 موطن شغل موسمي (خلال المدة المخصصة للجني) وبمعدل جني 80 كلغ في اليوم للعامل الواحد .

