رئيس الجمهورية: تم اغتيال البيئة بقابس ،والوضع لابد من معالجته

قال رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى اجتماعه أمس الثلاثاء بكلّ من وزيري الصحة والبيئة ،مصطفى الفرجاني،وحبيب عبيد،ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب ،انه تم منذ سنوات طويلة، اغتيال البيئة والقضاء عليها بمدينة قابس التي تم الاختيار عليها، مشيرا الى ما خلفته تلك الاختيارات من ضحايا



وسلط رئيس الدولة في هذا السياق ،على تفشي الامراض، خاصة مرض السرطان وهشاشة العظام، بالاضافة الى القضاء على الواحات ،وعلى كل مظاهر الحياة بمدينة قابس ،قائلا انها اختيارات بمثابة الجريمة



كما لفت رئيس الجمهورية الى ماحصل مؤخرا من حالات تسمم واختناق نتيجة هذه الاختيارات ، والى المعاناة التي يعيشها الاهالي ،مذكرا بان بعض الدول الافريقية قد رفضت ما قبلته تونس باحداث المجمع الكيميائي بقابس، ومجددا تاكيده على اغتيال البيئة والصحة بالجهة ،في حين انه يتوفر بها ما لا يتوفر باي مكان اخر في العالمكما استذكر زياراته الى مدينة قابس في عديد المناسبات ،وتحديدا في 2013 و2014و2015 ،وما قدمه عدد كبير من شباب الجهة من دراسات معمقة تتعلق بالوضع البيئي ،وبكيفية اعادة الجهة الى طبيعتها الخلابة التي تجمع بين الصحراء والبحر والواحاتواعرب رئيس الجمهورية في هذا الاطار ،عن اسفه لعدم الاستماع لهؤلاء الشباب ، قائلا ان ما حصل في المدة الاخيرة ، والذين استنشقوا السموم،ومنهم من تم توجيهه الى مستشفى الرابطة ، يكشف عن الاخلالات الحاصلة ،سيما وانه لم تتم الصيانة على الوجه المطلوب ،ووسائل الاغتيال مازالت قائمة ولم تتم معالجتها في الوقت المناسبوتابع حديثه قائلا ان هذه الاخلالات أدت الى وقوع ضحايا، والدراسات التي اعدها الشباب بالجهة قد قدمت الحلول الممكنة لتفادي هذه الاوضاع عبر وضع خطط جديدة تعيد الى قابس ،وواحاتها بريقهاوشدد رئيس الدولة على امكانية تفادي هذه الحوادث لولا التقصير في التعهد بهذه المنشات الصناعية، لافتا الى ان كل شباب تونس هم ثروة حقيقية ،وسعوا بما لديهم من افكار ومبادرات الى انقاذ الجهة،واعادتها الى ما كانت عليه في السنوات الستينواكد رئيس الجمهورية ان الدراسات موجودة، ولابد من توفير الامكانيات،ولا يجب ان تتكرر مثل هذه الحوادث ، مشددا على ضرورة وضع الاليات الممكنة في المرحلة الحالية لانقاذ مدينة قابس وتونس من هذا الوضع البيئي ،ومن هذه الجرائم التي استمرت على مدى سنوات