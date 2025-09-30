Babnet   Latest update 06:06 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة الثانية للمجموعة الأولى والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 30 Septembre 2025
      
أسفرت مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي دارت اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، عن النتائج التالية:

* في قاعة القرجاني: النادي الإفريقي – شبيبة المنازه 98-74

* في قاعة قرمبالية: الدالية الرياضية – نجم حلق الوادي 70-73

* في قاعة سوسة الأولمبية: النجم الساحلي – نادي كرة السلة بالمهدية 86-53

الترتيب – المجموعة الأولى

| الفريق | ن | ل |
| -------------------------- | - | - |
| النادي الإفريقي | 4 | 2 |
| النجم الساحلي | 4 | 2 |
| نادي كرة السلة بالمهدية | 3 | 2 |
| نجم حلق الوادي | 3 | 2 |
| شبيبة المنازه | 2 | 2 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 2 | 2 |

وتتواصل الجولة الثانية يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 بمباريات المجموعة الثانية:

* في قاعة بوهيمة رادس: النجم الرادسي – اتحاد الأنصار (18:00)
* في قاعة بئر شلوف نابل: الملعب النابلي – شبيبة القيروان (18:00)
* في قاعة محمد المزالي بالمنستير: الاتحاد المنستيري – جمعية الحمامات (18:00)

الترتيب – المجموعة الثانية (مؤقت)

| الفريق | ن | ل |
| ----------------- | - | - |
| الاتحاد المنستيري | 2 | 1 |
| شبيبة القيروان | 2 | 1 |
| الملعب النابلي | 2 | 1 |
| النجم الرادسي | 1 | 1 |
| جمعية الحمامات | 1 | 1 |
| اتحاد الأنصار | 1 | 1 |


