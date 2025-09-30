البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج الجولة الثانية للمجموعة الأولى والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي دارت اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، عن النتائج التالية:



* في قاعة القرجاني: النادي الإفريقي – شبيبة المنازه 98-74

