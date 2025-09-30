Babnet   Latest update 20:12 Tunis

مستقبل القصرين: فك الارتباط مع المدرب زياد الدربالي والهيئة التسييرية تواصل قيادة الفريق الى موفى اكتوبر القادم (المدير الرياضي)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6155d1a6df8567.80403130_pimgknofeqjlh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 13:14
      
قال المدير الرياضي لمستقبل القصرين صالح بن زيد انه تم رسميا فك الارتباط مع مدرب فريق اكابر كرة القدم زياد الدربالي.
وأضاف بن زيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء أن المدرب المساعد صابر الطرابلسي سيتولى الاشراف على المقاليد الفنية للفريق الى حين التعاقد مع مدرب جديد.
ويستضيف زملاء القائد عصام دخيللي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اولمبيك سيدي بوزيد يوم الاحد 5 اكتوبر القادم انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال.

ويحتل مستقبل القصرين المرتبة الحادية عشرة ضمن مجموعته برصيد نقطة واحدة من تعادل خلال الجولة الاولى على قواعده امام جندوبة الرياضية دون اهداف وهزيمة أمام مضيفه جمعية اريانة 1-2 خلال الجولة الثانية.

ومن جهة اخرى، أكد بن زيد انه تقرر اثر اجتماع انعقد اليوم بمقر الولاية ان تواصل الهيئة التسييرية الحالية مهامها الى حدود 31 اكتوبر المقبل في ظل عدم ورود ترشحات لرئاسة الجمعية.


