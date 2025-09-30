مستقبل القصرين: فك الارتباط مع المدرب زياد الدربالي والهيئة التسييرية تواصل قيادة الفريق الى موفى اكتوبر القادم (المدير الرياضي)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6155d1a6df8567.80403130_pimgknofeqjlh.jpg width=100 align=left border=0>

قال المدير الرياضي لمستقبل القصرين صالح بن زيد انه تم رسميا فك الارتباط مع مدرب فريق اكابر كرة القدم زياد الدربالي.

وأضاف بن زيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء أن المدرب المساعد صابر الطرابلسي سيتولى الاشراف على المقاليد الفنية للفريق الى حين التعاقد مع مدرب جديد.

ويستضيف زملاء القائد عصام دخيللي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اولمبيك سيدي بوزيد يوم الاحد 5 اكتوبر القادم انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال.

