الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة وسفارة فرنسا بتونس يبحثان فرص التعاون والمشاركة في المواعيد الاقتصادية المرتقبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d703a1ea95c0.40690884_fjnoimgepklqh.jpg width=100 align=left border=0>

بحث مسؤولون من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع وفد من سفارة فرنسا بتونس، الجمعة، سبل تطوير الاستثمار والشراكة بين البلدين، إضافة إلى المشاركة في تظاهرات اقتصادية كبرى، من بينها مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده موفى أكتوبر 2025.



واستقبل رئيس الاتحاد سمير ماجول بمقر المنظمة بالعاصمة، سفيرة فرنسا بتونس آن غيغان، إلى جانب رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي بالسفارة آرنود غيناي، ومدير منطقة شمال إفريقيا في وكالة "بيزنس فرانس" فيليب غارسيا، بحضور مسؤولين من الاتحاد.

