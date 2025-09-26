الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة وسفارة فرنسا بتونس يبحثان فرص التعاون والمشاركة في المواعيد الاقتصادية المرتقبة
بحث مسؤولون من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع وفد من سفارة فرنسا بتونس، الجمعة، سبل تطوير الاستثمار والشراكة بين البلدين، إضافة إلى المشاركة في تظاهرات اقتصادية كبرى، من بينها مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده موفى أكتوبر 2025.
واستقبل رئيس الاتحاد سمير ماجول بمقر المنظمة بالعاصمة، سفيرة فرنسا بتونس آن غيغان، إلى جانب رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي بالسفارة آرنود غيناي، ومدير منطقة شمال إفريقيا في وكالة "بيزنس فرانس" فيليب غارسيا، بحضور مسؤولين من الاتحاد.
وأكد الجانبان على عمق العلاقات الاقتصادية التي تجعل فرنسا الشريك الأول لتونس من حيث المبادلات التجارية، والمستثمر الأجنبي الأكبر في البلاد. كما تمت الإشارة إلى أهمية التعاون في الفضاء المتوسطي والفرنكفوني، وتعزيز الشراكات في مجالات التكوين المهني، الانتقال الطاقي، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الرقمية، وصناعات مكونات السيارات والطائرات، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية.
وتناول اللقاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية على صادرات تونس، خاصة زيت الزيتون والنسيج، مع تأكيد تمسك تونس بـ سيادتها الغذائية وأمنها الفلاحي. كما تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من التجربة الفرنسية لدعم الإنتاج الغذائي وتعزيز الشراكة في المجال الفلاحي.
وأشار الحاضرون إلى أن تونس ستحتضن النسخة الثانية من المنتدى المتوسطي للذكاء الاصطناعي يومي 20 و21 نوفمبر 2025، بعد أن أقيمت النسخة الأولى في مرسيليا، وسيكون المنتدى منصة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.
كما وجه الوفد الفرنسي دعوة للاتحاد للمشاركة في منتدى الأعمال تونس 2025 الذي تنظمه وكالة "بيزنس فرانس" يوم 28 أكتوبر 2025، والذي سيناقش التعاون الصناعي والاقتصادي في قطاعات استراتيجية أبرزها: السيارات، الطيران، الصناعات الإلكترونية والميكانيكية والبلاستيكية، النسيج، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، اللوجستيك والتنمية المستدامة.
وأكدت السفيرة الفرنسية حرص باريس على دعم القطاع السياحي التونسي من خلال مضاعفة عدد الزوار الفرنسيين واستغلال التنوع الثقافي والبيئي للبلاد.
ويُنتظر أن يشكل مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي المزمع عقده نهاية أكتوبر الجاري، فرصة إضافية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات بين تونس وشركائها الأوروبيين.
