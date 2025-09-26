الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لألعاب القوى غدا السبت وقائمتان في دائرة السباق

<img src=http://www.babnet.net/images/7/athletisme2.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لألعاب القوى اليوم الجمعة انّ الجلسة العامة الانتخابية ستعقد غدا السبت 27 سبتمبر بداية من الساعة العاشرة صباحا بالعاصمة كما كان مقررا.

وأوضحت الجامعة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أنّه تقرر عقد الجلسة العامة الانتخابية في موعدها، وذلك على اثر صدور قرار الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أمس الخميس باعادة قائمة محمد السباعي الى السباق الانتخابي.

وكانت هيئة التحكيم الرياضي قبلت امس الطعن المقدم ضد قرار اللجنة المستقلة للانتخابات التي كانت قد أقرت في وقت سابق باسقاطها واستبعادها من المشاركة في انتخابات الجامعة للفترة النيابية القادمة.





وترشحت قائمتان لانتخابات المكتب الجامعي الجديد هما قائمة الطاهر الزراعي وقائمة محمد علي السباعي.