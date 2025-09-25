وزارة أملاك الدولة تصدر الأمر المتعلق بضبط إحالة الهياكل العمومية للمنقولات التي تحتوي على مادة الحديد الى شركة "الفولاذ"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64874284261883.75688235_fkjqgeipomhnl.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الأمر المتعلق بضبط أحكام إحالة المنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال بصفة مجانية لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ".



وتنطبق أحكام هذا الأمر الذي صدر عن وزارة املاك الدولة الخميس، بالرائد الرسمي عدد 118 لسنة 2025 تحت عدد 423 لسنة 2025، على المنقولات التي تحتوي على الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال الراجعة للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، اي "الهياكل العمومية".

