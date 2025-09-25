تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس في الفترة اللّيلية ليومي الخميس والجمعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d58005d76cc6.99774632_finoqpkmjhlge.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت وزارة التّجهيز والإسكان، أنّه سيتمّ تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الجهويّة رقم 22 على مستوى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس وذلك في الفترة اللّيلية ليومي الخميس والجمعة 25 و26 سبتمبر بداية من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.



واوضحت الوزارة ان تحويل حركة المرور لمواصلة أشغال هدم الجهة اليمنى من الجسر القديم العابر للطريق الجهوية 22 قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس، في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 03.

