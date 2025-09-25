Babnet   Latest update 18:54 Tunis

تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس في الفترة اللّيلية ليومي الخميس والجمعة

Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 18:46
      
اعلنت وزارة التّجهيز والإسكان، أنّه سيتمّ تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الجهويّة رقم 22 على مستوى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس وذلك في الفترة اللّيلية ليومي الخميس والجمعة 25 و26 سبتمبر بداية من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

واوضحت الوزارة ان تحويل حركة المرور لمواصلة أشغال هدم الجهة اليمنى من الجسر القديم العابر للطريق الجهوية 22 قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس، في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 03.

ويمكن لمستعملي الطريق المتجهين الى الضاحية الجنوبيّة والحمّامات الانعراج يسارا لاستعمال الطريق المؤدية الى تونس التي ستصبح ذات اتجاهين على مسافة 100 متر تقريبا ثم الانعراج يمينا والرجوع الى الطريق في اتجاه الحمّامات.


ودعت وزارة التجهيز والإسكان كافّة مستعملي الطّريق إلى التزام الحذر والتخفيف من السرعة على مستوى الاشغال واحترام العلامات الدالة.
 
 


