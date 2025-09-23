Babnet   Latest update 07:34 Tunis

رئيس الجمهورية: كلّ المؤسّسات المُنتخبة منبعها الشّعب التونسي صاحب السيادة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d232d8830344.44810546_jfmkeghqpilno.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Septembre 2025
      
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله أمس الاثنين بقصر قرطاج، كلاّ من رئيس مجلس نواب الشعب ،ابراهيم بودربالة ،ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدّربالي،على أنّنا كلّنا فيالق لخوض حرب تحرير واحدة لا رجعة بعدها إلى الوراء ،خاصة وأنّ كلّ المؤسّسات المُنتخبة منبعها الشّعب التونسي صاحب السيادة

وأكّد رئيس الدولة وفق بلاغ اعلامي لمصالح الرئاسة،على أنّ خيار الشّعب في التعويل على الذّات والعمل المستمرّ من أجل تحقيق مطالبه أثبت صحّته ،وفضح الذين اختاروا الارتماء في أحضان دوائر الاستعمار



كما جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على أنّ أولى الأولويات هي إيجاد الحلول لمن كانوا ضحايا عقود من الإقصاء، مُشيرا على وجه الخصوص إلى ضرورة أن تُوضع تونس فوق كلّ اعتبار،وأنّ وحدتها واستمراريتها واستقرارها وسيادة شعبها واستقلال قرارها هي عناصر تجمعنا جميعا ،ولا مجال للتنازل عنها ،بل وحتّى النقاش فيها



الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 | 1 ربيع الثاني 1447
الاعتدال الخريفي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:39
12:19
06:08
04:41
