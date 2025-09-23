رئيس الجمهورية: كلّ المؤسّسات المُنتخبة منبعها الشّعب التونسي صاحب السيادة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d232d8830344.44810546_jfmkeghqpilno.jpg width=100 align=left border=0>

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله أمس الاثنين بقصر قرطاج، كلاّ من رئيس مجلس نواب الشعب ،ابراهيم بودربالة ،ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدّربالي،على أنّنا كلّنا فيالق لخوض حرب تحرير واحدة لا رجعة بعدها إلى الوراء ،خاصة وأنّ كلّ المؤسّسات المُنتخبة منبعها الشّعب التونسي صاحب السيادة



وأكّد رئيس الدولة وفق بلاغ اعلامي لمصالح الرئاسة،على أنّ خيار الشّعب في التعويل على الذّات والعمل المستمرّ من أجل تحقيق مطالبه أثبت صحّته ،وفضح الذين اختاروا الارتماء في أحضان دوائر الاستعمار

