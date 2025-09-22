تونس تشارك في بطولة العالم لرفع الاثقال بالنرويج بالثنائي غفران بلخير وأيمن باشا
تشارك تونس في بطولة العالم لرفع الاثقال التي ستقام بمدينة فورد بالنرويج من 2 الى 11 اكتوبر القادم بالثنائي غفران بلخير وأيمن باشا.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أفاد المدرب الوطني رضا العياشي المشرف على تدريب الرباعة غفران بلخير التي ستشارك في منافسات وزن 58 كلغ، انها خضعت لتربص أول بمدينة نابل خلال شهر جوان الفارط، قبل اجراء تربص ثان بمدينة الحمامات يتواصل من 3 الى 29 سبتمبر الجاري، على ان تتحول الى النرويج يوم 30 سبتمبر الجاري حيث ستخوض منافسات المونديال بتاريخ 4 اكتوبر القادم.
وأوضح العياشي ان بلخير التي توجت سابقا بذهبيتي الخطف والمجموع خلال بطولة العالم اكابر بالعاصمة الاوزباكية طشقند سنة 2021 تبحث عن التموقع ضمن المراكز العشرة الأوائل اضافة الى انها تسعي الى العودة تدريجيا الى سالف بريقها، بحكم ابتعادها لمدة مطولة نسبيا عن أجواء المنافسات.
من جهته، أكد المدرب الوطني بشير التومي المشرف على تدريبات أيمن باشا، ان الرباع التونسي الذي سيخوض منافسات وزن 110 كلغ، سيستهدف الصعود مجددا على منصة التتويج العالمي لتعزيز سجله بعد احرازه فضية مسابقة الخطف خلال مونديال العاصمة البحرينية المنامة 2024 وبرونزية مسابقة الخطف خلال مونديال بوغوتا بكولومبيا 2022.
وأضاف التومي ان ايمن باشا خضع الى تربص اول بمدنية الحمامات قبل اجراء تربص مطول بتركيا، وسيشد الرحال نحو النرويج يوم 4 اكتوبر لخوض منافسات المونديال بتاريخ 10 من الشهر ذاته.
