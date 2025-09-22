Babnet   Latest update 14:38 Tunis

تونس تشارك في بطولة العالم لرفع الاثقال بالنرويج بالثنائي غفران بلخير وأيمن باشا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66edce216c6dd0.18454187_neijofgphkmql.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 14:10 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تشارك تونس في بطولة العالم لرفع الاثقال التي ستقام بمدينة فورد بالنرويج من 2 الى 11 اكتوبر القادم بالثنائي غفران بلخير وأيمن باشا.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أفاد المدرب الوطني رضا العياشي المشرف على تدريب الرباعة غفران بلخير التي ستشارك في منافسات وزن 58 كلغ، انها خضعت لتربص أول بمدينة نابل خلال شهر جوان الفارط، قبل اجراء تربص ثان بمدينة الحمامات يتواصل من 3 الى 29 سبتمبر الجاري، على ان تتحول الى النرويج يوم 30 سبتمبر الجاري حيث ستخوض منافسات المونديال بتاريخ 4 اكتوبر القادم.
وأوضح العياشي ان بلخير التي توجت سابقا بذهبيتي الخطف والمجموع خلال بطولة العالم اكابر بالعاصمة الاوزباكية طشقند سنة 2021 تبحث عن التموقع ضمن المراكز العشرة الأوائل اضافة الى انها تسعي الى العودة تدريجيا الى سالف بريقها، بحكم ابتعادها لمدة مطولة نسبيا عن أجواء المنافسات.

من جهته، أكد المدرب الوطني بشير التومي المشرف على تدريبات أيمن باشا، ان الرباع التونسي الذي سيخوض منافسات وزن 110 كلغ، سيستهدف الصعود مجددا على منصة التتويج العالمي لتعزيز سجله بعد احرازه فضية مسابقة الخطف خلال مونديال العاصمة البحرينية المنامة 2024 وبرونزية مسابقة الخطف خلال مونديال بوغوتا بكولومبيا 2022.

وأضاف التومي ان ايمن باشا خضع الى تربص اول بمدنية الحمامات قبل اجراء تربص مطول بتركيا، وسيشد الرحال نحو النرويج يوم 4 اكتوبر لخوض منافسات المونديال بتاريخ 10 من الشهر ذاته.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315270


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:39
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
32°-21
27°-23
29°-21
28°-21
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    