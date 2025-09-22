تونس تشارك في بطولة العالم لرفع الاثقال بالنرويج بالثنائي غفران بلخير وأيمن باشا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66edce216c6dd0.18454187_neijofgphkmql.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك تونس في بطولة العالم لرفع الاثقال التي ستقام بمدينة فورد بالنرويج من 2 الى 11 اكتوبر القادم بالثنائي غفران بلخير وأيمن باشا.

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أفاد المدرب الوطني رضا العياشي المشرف على تدريب الرباعة غفران بلخير التي ستشارك في منافسات وزن 58 كلغ، انها خضعت لتربص أول بمدينة نابل خلال شهر جوان الفارط، قبل اجراء تربص ثان بمدينة الحمامات يتواصل من 3 الى 29 سبتمبر الجاري، على ان تتحول الى النرويج يوم 30 سبتمبر الجاري حيث ستخوض منافسات المونديال بتاريخ 4 اكتوبر القادم.

وأوضح العياشي ان بلخير التي توجت سابقا بذهبيتي الخطف والمجموع خلال بطولة العالم اكابر بالعاصمة الاوزباكية طشقند سنة 2021 تبحث عن التموقع ضمن المراكز العشرة الأوائل اضافة الى انها تسعي الى العودة تدريجيا الى سالف بريقها، بحكم ابتعادها لمدة مطولة نسبيا عن أجواء المنافسات.

