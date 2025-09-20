Babnet   Latest update 19:10 Tunis

بطولة اسبانيا: ميليتاو ومبابي يقودان ريال مدريد للفوز على إسبانيول ومواصلة انطلاقته المثالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ceedb97620f0.35605469_qlnoipmkhgefj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 19:07
      
واصل ريال مدريد بدايته المثالية في الموسم الحالي من بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم بفوزه 2-صفر على إسبانيول اليوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو، مستفيدا من هدفي إيدر ميليتاو وكيليان مبابي، وألحق بضيفه أول هزيمة له هذا الموسم.
ورفع ريال رصيده في صدارة الترتيب إلى 15 نقطة بعد خمس مباريات، متقدما بخمس نقاط على إسبانيول وبرشلونة، علما بأن برشلونة حامل اللقب لعب مباراة أقل، وسيلتقي خيتافي غدا الأحد.
وافتتح قلب الدفاع ميليتاو التسجيل في الدقيقة 22 بتسديدة صاروخية من مسافة 30 مترا بقدمه اليمنى لم يتمكن حارس إسبانيول ماركو دميتروفيتش من التصدي لها وسكنت الزاوية العليا اليسرى.

وعزز مبابي تقدم ريال بعد نهاية الشوط الأول بقليل إذ سدد كرة من حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى السفلى،  بمساعدة فينيسيوس جونيور.


