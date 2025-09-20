Babnet   Latest update 19:10 Tunis

دورة مقدونيا الدولية لكرة اليد للكبريات: تونس تتعادل مع مصر 25-25

تعادل المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات اليوم السبت امام نظيره المصري بنتيجة 25-25 ضمن الجولة الثالثة من منافسات دورة مقدونيا الدولية التي تقام من 18 الى 20 سبتمبر الجاري.
وكانت زميلات فدوى عويج قد انهزمن يوم الخميس امام المنتخب المقدوني بنتيجة 27-34 خلال الجولة الاولى، قبل التعادل امس الجمعة لحساب الجولة الثانية امام المنتخب اليوناني 26-26.
وتندرج مشاركة المنتخب التونسي في دورة مقدونيا الدولية ضمن استعداداته لبطولة العالم التي ستدور بهولندا خلال الفترة المتراوحة بين 26 نوفمبر و14 ديسمبر 2025.

يذكر أنّ السباعي التونسي سيخوض غمار الدور الأول للمونديال ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من فرنسا وبولونيا والصين، ويتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى الى الدور الرئيسي.


