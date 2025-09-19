توزر تستعد لاحتضان تظاهرات سياحية كبرى أبرزها المهرجان الدولي للمناطيد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cdb6a5529ba2.14086453_iknqlpogehmfj.jpg width=100 align=left border=0>

تستعد ولاية توزر لاحتضان سلسلة من التظاهرات السياحية في الفترة الممتدة من أواخر سبتمبر الجاري إلى مطلع نوفمبر 2025، في إطار الترويج للمنتج السياحي الصحراوي مع انطلاق الموسم الشتوي.



وخلال جلسة تنسيقية انعقدت اليوم الجمعة بمقر الولاية، تم التأكيد على جاهزية الجهة لاستقبال أبرز هذه الفعاليات، وفي مقدمتها المهرجان الدولي للمناطيد الذي سينتظم بين 24 أكتوبر و1 نوفمبر في كل من توزر ودوز وجربة، حيث ستستضيف توزر التظاهرة من 28 إلى 30 أكتوبر. ومن المنتظر أن تعرف التظاهرة مشاركة وفود من عدة دول، مع عروض فنية وطلعات جوية بالمناطيد.

