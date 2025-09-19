Babnet   Latest update 21:41 Tunis

توزر تستعد لاحتضان تظاهرات سياحية كبرى أبرزها المهرجان الدولي للمناطيد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cdb6a5529ba2.14086453_iknqlpogehmfj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 21:10
      
تستعد ولاية توزر لاحتضان سلسلة من التظاهرات السياحية في الفترة الممتدة من أواخر سبتمبر الجاري إلى مطلع نوفمبر 2025، في إطار الترويج للمنتج السياحي الصحراوي مع انطلاق الموسم الشتوي.

وخلال جلسة تنسيقية انعقدت اليوم الجمعة بمقر الولاية، تم التأكيد على جاهزية الجهة لاستقبال أبرز هذه الفعاليات، وفي مقدمتها المهرجان الدولي للمناطيد الذي سينتظم بين 24 أكتوبر و1 نوفمبر في كل من توزر ودوز وجربة، حيث ستستضيف توزر التظاهرة من 28 إلى 30 أكتوبر. ومن المنتظر أن تعرف التظاهرة مشاركة وفود من عدة دول، مع عروض فنية وطلعات جوية بالمناطيد.



كما شددت الجلسة على ضرورة التسريع بتنفيذ برنامج بيئي يعنى بالنظافة خاصة في موقع عنق الجمل وواحة توزر القديمة، باعتبارهما من أبرز نقاط انطلاق الفعاليات.

وأشار المندوب الجهوي للسياحة بتوزر، عادل سبيطة، في تصريح إعلامي، إلى أنّ الأنشطة المقررة خلال هذه الفترة تتركز أساسًا على السياحة الرياضية، حيث ستنطلق يوم 25 سبتمبر بسباق "تراج ميراج الجريد" في نسخته التاسعة، ليتواصل إلى غاية 28 سبتمبر، مع تخصيص يوم 27 سبتمبر للاحتفال باليوم العالمي للسياحة.

أما المهرجان الدولي للمناطيد فسيقام من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وسيكون يوم 29 أكتوبر موعدًا رئيسيًا يشهد الطلعات الجوية للوفود المشاركة إلى جانب أنشطة مفتوحة للجمهور.


