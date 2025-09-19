جياني انفانتينو يستقبل رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بمقرّ الفيفا ويشيد بتأهل نسور قرطاج الى نهائيات كأس العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cda358946210.45132871_fjimlhekpqngo.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ظهر اليوم الجمعة بمقر الفيفا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، ونائب الرئيس والمسؤول عن العلاقات مع الهياكل الدولية حسين جنيح.



وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم ان رئيس "الفيفا" تقدم بتهانيه الخالصة للمنتخب التونسي بمناسبة ضمان تأهله إلى كأس العالم قبل جولتين من نهاية التصفيات مبرزًا أنّ هذا الإنجاز يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها كرة القدم التونسية.

