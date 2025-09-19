Babnet   Latest update 19:59 Tunis

جياني انفانتينو يستقبل رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بمقرّ الفيفا ويشيد بتأهل نسور قرطاج الى نهائيات كأس العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cda358946210.45132871_fjimlhekpqngo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 19:38
      
استقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ظهر اليوم الجمعة بمقر الفيفا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، ونائب الرئيس والمسؤول عن العلاقات مع الهياكل الدولية حسين جنيح.

وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم ان رئيس "الفيفا" تقدم بتهانيه الخالصة للمنتخب التونسي بمناسبة ضمان تأهله إلى كأس العالم قبل جولتين من نهاية التصفيات مبرزًا أنّ هذا الإنجاز يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها كرة القدم التونسية.

كما تناول الطرفان جملة من المشاريع المستقبلية المشتركة الهادفة إلى تطوير كرة القدم في تونس على مختلف المستويات.


 وقد عبّر جياني إنفانتينو عن تقديره العميق لتونس، باعتبارها "مرجعًا رياديًا على الساحة الدولية" مجدّدًا دعمه الكامل للمجهودات المتواصلة التي تقوم بها الجامعة التونسية لكرة القدم، وفق نص البلاغ.
وكان المنتخب التونسي ضمن تاهله الى كاس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-صفر في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين 8 سبتمبر الجاري بملعب نيافو بالعاصمة مالابو ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات مونديال 2026.
وحسم بفضل هذا الفوز التاهل الى كاس العالم المقرر بكندا وامريكا والمكسيك  للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد سنوات 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.


