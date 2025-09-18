Babnet   Latest update 17:40 Tunis

مونديال الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يواجه في الدور ثمن النهائي نظيره التشيكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc31bdc2b809.00605719_qihmlgjkpfneo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 17:40 قراءة: 0 د, 22 ث
      
يلاقي المنتخب التونسي للكرة الطائرة في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم المقامة حاليا بالفيلبين نظيره التشيكي يوم الثلاثاء المقبل.
وكان السداسي التونسي انهى الدور الاول في صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط من فوزين على الفيلبين ومصر بنفس النتيجة 3-صفر وخسارة امام ايران 1-3 في حين تحصل المنتخب التشيكي على المركز الثاني ضمن المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط ايضا من انتصارين على كل من الصين وصربيا 3-صفر مقابل خسارة امام البرازيل صفر-3.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315057


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 سبتمبر 2025 | 26 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:24
15:43
12:20
06:04
04:37
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet30°
28° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
30°-23
32°-23
33°-23
33°-24
  • Avoirs en devises
    25057,6

  • (17/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42707 DT        1$ =2,89817 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/09)   1293,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    