مونديال الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يواجه في الدور ثمن النهائي نظيره التشيكي

يلاقي المنتخب التونسي للكرة الطائرة في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم المقامة حاليا بالفيلبين نظيره التشيكي يوم الثلاثاء المقبل.

وكان السداسي التونسي انهى الدور الاول في صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط من فوزين على الفيلبين ومصر بنفس النتيجة 3-صفر وخسارة امام ايران 1-3 في حين تحصل المنتخب التشيكي على المركز الثاني ضمن المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط ايضا من انتصارين على كل من الصين وصربيا 3-صفر مقابل خسارة امام البرازيل صفر-3.