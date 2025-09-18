كرة السلة - شبيبة القيروان تتعاقد مع النيجيري فرانسيس ازوليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>

تعزز الرصيد البشري لفريق كرة السلة لشبيبة القيروان بلاعب الارتكاز النيجيري فرانسيس ازوليبي قادما من اتحاد طنجة المغربي.

ووقع ازوليبي (26 عاما) على عقد لمدة موسم واحد في سعي فريق عاصمة الاغالبة لاثراء زاده البشري من اجل كسب رهانات الفترة القادمة وفي مقدمتها البطولة والكاس المحليتين.

ويعود اخر تتويج لشبيبة القيروان بالبطولة الى سنة 2003 بينما تبقى اخر كاس دخلت خزائن النادي في عام 2005.