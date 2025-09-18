مونديال الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة ويصعد الى الدور ثمن النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cbc2f6b94b79.55470422_mnfiqoghepklj.jpg width=100 align=left border=0>

ضمن المنتخب التونسي تاهله الى الدور ثمن النهائي لبطولة العالم للكرة الطائرة المقامة حاليا بالفيلبين بعد فوزه على نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة (25-19 و25-18 و25-22) في المباراة التي دارت صباح اليوم الخميس في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الاولى.

وكان المنتخب التونسي فاز في الجولة الاولى على الفيلبين 3-صفر قبل ان ينهزم في الجولة الثانية امام ايران 1-3.

ويلاقي لاحقا منتخب الفيلبين المستضيف نظيره الايراني لتحديد هوية الفريق الثاني الذي سيصاحب المنتخب التونسي الى الدور ثمن النهائي عن المجموعة الاولى.





ويتأهل في أعقاب الدور الاول صاحبا المركز الاول والثاني الى الدور ثمن النهائي.