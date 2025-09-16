Babnet   Latest update 23:03 Tunis

وزير الصحّة يؤكّد في لقاء بالكفاءات التونسية في كوريا الجنوبية، أن خبراتهم رافد للابتكار الصحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c9d96998b990.78124876_opklqhmnfgiej.jpg width=100 align=left border=0>
 التقى وزير الصحة مصطفى الفرجاني، على هامش مشاركته في النسخة الرابعة من القمة العالمية للبيوتكنولوجيا، التي تنعقد غدا 17 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول، مجموعة من الباحثين والأطباء والخبراء التونسيين المقيمين في كوريا الجنوبية والناشطين في البحث البيوطبي والذكاء الاصطناعي في الصحة واختصاصات أخرى إستراتيجية مثل علم المناعة واليقظة الدوائية والتصوير الطبي وطب العائلة.

وأبرز الوزير أهمية مسيرة الخبراء التونسيين المتميزة، ودورهم المحوري في دعم التعاون التونسي - الكوري خاصة في الابتكار الطبي والتكنولوجيات الصحية المتقدمة، مؤكّدا حرص الدولة على تثمين كفاءاتها بالخارج كقوة داعمة لتحديث المنظومة الصحية وتعزيز إشعاع تونس العلمي، حسب بلاغ للوزارة.

وكان  وزير الصحة، قد زار اليوم ، في ذات الاطار، مستشفى سامسونغ الذكي في العاصمة، بهدف دعم مشروع المستشفى الرقمي بوزارة الصحة وتعزيز سبل التعاون في المعرفة والتكوين ولتبادل الخبرات في مشاريع الذكاء الاصطناعي والطب عن بعد  لدعم مشروع وزارة الصحة، إلى جانب البحث والابتكار في علاج السرطان وزراعة الأعضاء والأعصاب والجينوم.
  وتم الاتفاق على زيارة وفد من سامسونغ إلى تونس قريبًا لبحث فرص الشراكة والاستثمار.
ويذكر أن الوزير قد التقى، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية كوريا الجنوبيّة، جونغ أون-كيونغ.


