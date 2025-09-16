وزير الصحّة يؤكّد في لقاء بالكفاءات التونسية في كوريا الجنوبية، أن خبراتهم رافد للابتكار الصحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c9d96998b990.78124876_opklqhmnfgiej.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الصحة مصطفى الفرجاني، على هامش مشاركته في النسخة الرابعة من القمة العالمية للبيوتكنولوجيا، التي تنعقد غدا 17 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول، مجموعة من الباحثين والأطباء والخبراء التونسيين المقيمين في كوريا الجنوبية والناشطين في البحث البيوطبي والذكاء الاصطناعي في الصحة واختصاصات أخرى إستراتيجية مثل علم المناعة واليقظة الدوائية والتصوير الطبي وطب العائلة.



وأبرز الوزير أهمية مسيرة الخبراء التونسيين المتميزة، ودورهم المحوري في دعم التعاون التونسي - الكوري خاصة في الابتكار الطبي والتكنولوجيات الصحية المتقدمة، مؤكّدا حرص الدولة على تثمين كفاءاتها بالخارج كقوة داعمة لتحديث المنظومة الصحية وتعزيز إشعاع تونس العلمي، حسب بلاغ للوزارة.

