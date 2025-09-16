وزير الصحة يزور بسيول مستشفى سامسونغ الذكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c9abfc356f13.56404250_imfjelhgkpnqo.jpg width=100 align=left border=0>

زار وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من القمة العالمية للبيو تكنولوجيا التي ستنعقد يوم 17 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكورية سيول مستشفى سامسونغ الذكي في العاصمة، وذلك بهدف دعم مشروع المستشفى الرقمي بوزارة الصحة ، حسب بلاغ للوزارة .



وأضافت أن هذه الزيارة مثّلت فرصة لتعزيز سبل التعاون في المعرفة والتكوين و لتبادل الخبرات في مشاريع الذكاء الاصطناعي والطب عن بعد لدعم مشروع وزارة الصحة، إلى جانب البحث والابتكار في علاج السرطان وزراعة الأعضاء والأعصاب والجينوم.

