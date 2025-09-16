Babnet   Latest update 20:39 Tunis

وزير الصحة يزور بسيول مستشفى سامسونغ الذكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c9abfc356f13.56404250_imfjelhgkpnqo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 19:26 قراءة: 0 د, 33 ث
      
زار وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من القمة العالمية للبيو تكنولوجيا التي ستنعقد يوم 17 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكورية سيول مستشفى سامسونغ الذكي في العاصمة، وذلك بهدف دعم مشروع المستشفى الرقمي بوزارة الصحة ، حسب بلاغ للوزارة .

وأضافت أن هذه الزيارة مثّلت فرصة لتعزيز سبل التعاون في المعرفة والتكوين و لتبادل الخبرات في مشاريع الذكاء الاصطناعي والطب عن بعد لدعم مشروع وزارة الصحة، إلى جانب البحث والابتكار في علاج السرطان وزراعة الأعضاء والأعصاب والجينوم.



وتم الاتفاق على زيارة وفد من سامسونغ إلى تونس قريبًا لبحث فرص الشراكة والاستثمار.

وللاشارة فقد التقى، اليوم الثلاثاء، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية كوريا الجنوبيّة، جونغ أون-كيونغ.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314955


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Track Flotilla Sumud
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:45
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet33°
26° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
33°-22
30°-24
31°-23
32°-24
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    