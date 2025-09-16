Babnet   Latest update 17:39 Tunis

فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c98f4f2f7d44.01339967_lipmjhfngoekq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025
      
يشارك الفلمان التونسيان "وين يأخذنا الريح" للمخرجة آمال قلاتي، و"بيت العروسة" لميساء لهيذب ضمن مسابقات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، التي ستمتد من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

وقد تم الإعلان عن قائمة الأفلام المشاركة ضمن مسابقات الدورة اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية للمهرجان، وتضم قائمة الأفلام المشاركة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 10 أعمال من بينها الفيلم التونسي "وين ياخذنا الريح".

أما مسابقة الأفلام القصيرة، فستشهد مشاركة 17 فيلما، من بينها الفيلم التونسي الألماني   "بيت العروسة" لميساء لهيذب.

فيلم "وين ياخذنا الريح" هو فيلم روائي طويل من سيناريو وإخراج آمال قلاتي، وهو من انتاج تونسي فرنسي قطري لسنة 2025، يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم سليم بكار وسندس بلحسن وآية بالآغا ومحمد قريع وسوسن معالج ولبنى نعمان وغيرهم، وقد سبق وأن شارك في هذا العمل في مهرجان "ساندانس" السينمائي الدولي (من 23 جانفي إلى 2 فيفيري 2025).
أما فيلم  "بيت العروسة" من سيناريو واخراج ميساء لهيذب وهو من إنتاج مشترك تونسي ألماني أمريكي، و"يستعرض قصة حب سريالية تتداخل فيها الحدود بين الواقع والخيال مع امرأة تونسية مثقلة بجراح الهجران".
وستشهد هذه الدورة من مهرجان "الجونة" تكريم الفنانة المصرية منة الشلبي من خلال منحها جائزة الإنجاز الابداعي.
وستحل الفنانة الانجليزية "كيت بلانشيت"  ضيفة شرف على هذه الدورة حيث سيتم منحها جائزة "بطلة الإنسانية" المقدمة من قبل إدارة المهرجان "لالتزامها الإنساني والدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا"، حسب ما ورد على صفحة المهرجان.


