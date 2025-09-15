Babnet   Latest update 18:08 Tunis

تونس تعزز حضورها في السوق السياحية الصينية مع تزايد إقبال السياح الصينيين على الوجهة التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c83eb0dab722.30721909_lkofhnqgemjpi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Septembre 2025 - 17:28
      
شارك مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة ببكين، تحت إشراف وزارة السياحة، في عدد من أبرز التظاهرات السياحية الكبرى بالصين خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الوجهة التونسية واستقطاب السياح ذوي القدرة الإنفاقية العالية، ومن بينهم السائح الصيني.

معرض السياحة الدولي بمدينة ڨوانزو CITIE


مثل هذا الحدث منصة هامة للتعريف بالوجهة التونسية كخيار سياحي يجمع بين الثقافة والطبيعة والأنشطة البديلة. وقد عقد المكتب لقاءات مهنية ثنائية مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران الصينية، تناولت خطط الحملات الترويجية المستقبلية ومبادرات التعاون الجديدة. كما أجريت مقابلات مع وسائل إعلام صينية لتسليط الضوء على ثراء العرض السياحي التونسي وإبراز فرص الاستثمار في مجالات الفندقة والسياحة الثقافية والبيئية.


منتدى الاتحاد العالمي للمدن السياحية WTCF

شارك الديوان ضمن منصة التعاون الدولي للـWTCF، حيث خصصت المنظمة مساحة لمدينة توزر إلى جانب مدن سياحية عالمية أخرى. وتم عرض ومضات إشهارية تبرز جمال تونس وتنوع منتوجها السياحي والثقافي، مع الترويج للمهرجان الدولي للمناطيد الذي سينتظم بكل من دوز وتوزر وجربة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025.

معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات CIFTIS

في إطار مؤتمر التعاون والتنمية السياحية العالمية المدرج ضمن فعاليات معرض CIFTIS 2025، والذي جمع أكثر من 600 مشارك من 66 دولة، تمت مناقشة شعار «السياحة الرقمية والذكية من أجل مستقبل مشترك». وقد مثلت المناسبة فرصة لإبراز تونس كوجهة سياحية تجمع بين التراث الثقافي والابتكار الرقمي والسياحة المستدامة.

رؤية استراتيجية متكاملة

تؤكد هذه المشاركات حرص وزارة السياحة على تكثيف الحضور في الأسواق الآسيوية وخاصة السوق الصينية، عبر الجمع بين الترويج الرقمي والمهني والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، بما يعزز إشعاع الوجهة التونسية ويفتح آفاق تعاون جديدة مع كبرى المؤسسات السياحية الصينية والعالمية.


