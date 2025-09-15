تونس تعزز حضورها في السوق السياحية الصينية مع تزايد إقبال السياح الصينيين على الوجهة التونسية

شارك مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة ببكين، تحت إشراف وزارة السياحة، في عدد من أبرز التظاهرات السياحية الكبرى بالصين خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الوجهة التونسية واستقطاب السياح ذوي القدرة الإنفاقية العالية، ومن بينهم السائح الصيني.



معرض السياحة الدولي بمدينة ڨوانزو CITIE



منتدى الاتحاد العالمي للمدن السياحية WTCF



معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات CIFTIS



رؤية استراتيجية متكاملة



مثل هذا الحدث منصة هامة للتعريف بالوجهة التونسية كخيار سياحي يجمع بين الثقافة والطبيعة والأنشطة البديلة. وقد عقد المكتب لقاءات مهنية ثنائية مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران الصينية، تناولت خطط الحملات الترويجية المستقبلية ومبادرات التعاون الجديدة. كما أجريت مقابلات مع وسائل إعلام صينية لتسليط الضوء على ثراء العرض السياحي التونسي وإبراز فرص الاستثمار في مجالات الفندقة والسياحة الثقافية والبيئية.شارك الديوان ضمن منصة التعاون الدولي للـWTCF، حيث خصصت المنظمة مساحة لمدينةإلى جانب مدن سياحية عالمية أخرى. وتم عرض ومضات إشهارية تبرز جمال تونس وتنوع منتوجها السياحي والثقافي، مع الترويج للمهرجان الدولي للمناطيد الذي سينتظم بكل منمن 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025.في إطار مؤتمر التعاون والتنمية السياحية العالمية المدرج ضمن فعاليات معرض CIFTIS 2025، والذي جمع أكثر من، تمت مناقشة شعار «السياحة الرقمية والذكية من أجل مستقبل مشترك». وقد مثلت المناسبة فرصة لإبراز تونس كوجهة سياحية تجمع بينتؤكد هذه المشاركات حرص وزارة السياحة على تكثيف الحضور في الأسواق الآسيوية وخاصة السوق الصينية، عبر الجمع بين الترويج الرقمي والمهني والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، بما يعزز إشعاع الوجهة التونسية ويفتح آفاق تعاون جديدة مع كبرى المؤسسات السياحية الصينية والعالمية.