كأس العالم 2026: أكثر من 1,5 مليون طلب شراء تذاكر مسبق خلال 24 ساعة (فيفا)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تلقي أكثر من 1,5 مليون طلب شراء تذاكر ضمن سحب البيع المسبق لتذاكر كأس العالم 2026 ببطاقات "فيزا"، خلال أول 24 ساعة من فتح باب التسجيل.
وأوضح الاتحاد في بيان نشر امس الخميس أن التسجيلات، التي انطلقت في 10 سبتمبر على موقع (فيفا.كوم/تيكاتس)، جاءت من مشجعين من 210 دول، مشيرا إلى أن البلدان المضيفة للبطولة، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، سجلت أعلى عدد من الطلبات، تلتها دول الأرجنتين وكولومبيا والبرازيل وإنقلترا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا.
وقال مدير العمليات في كأس العالم فيفا 2026، هيمو شيرغي إن "هذا العدد الهائل من التسجيلات يعكس الحماس العالمي الذي يثيره كأس العالم 2026، ويشير إلى أن البطولة ستكون نقطة تحول في تاريخ كرة القدم".
وأوضح الاتحاد في بيان نشر امس الخميس أن التسجيلات، التي انطلقت في 10 سبتمبر على موقع (فيفا.كوم/تيكاتس)، جاءت من مشجعين من 210 دول، مشيرا إلى أن البلدان المضيفة للبطولة، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، سجلت أعلى عدد من الطلبات، تلتها دول الأرجنتين وكولومبيا والبرازيل وإنقلترا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا.
وقال مدير العمليات في كأس العالم فيفا 2026، هيمو شيرغي إن "هذا العدد الهائل من التسجيلات يعكس الحماس العالمي الذي يثيره كأس العالم 2026، ويشير إلى أن البطولة ستكون نقطة تحول في تاريخ كرة القدم".
ويعد سحب البيع المسبق "فيزا"، المخصص لحاملي بطاقات "فيزا"، الخطوة الرسمية الأولى في عملية بيع تذاكر كأس العالم. وسيظل باب التسجيل مفتوحا حتى 19 سبتمبر على الساعة 11 (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) س15 (بتوقيت غرينتش)، عبر البوابة الرسمية (فيفا.كوم/تيكاتس).
وتبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات من 60 دولارا أمريكيا، فيما ستكون جميع تذاكر المباريات الـ 104 متاحة للبيع، بما في ذلك التذاكر الفردية وتذاكر الفرق والتذاكر حسب الملاعب
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314727