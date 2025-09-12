الجناح التونسي في منتدى الاتحاد العالمي للمدن ببكين السياحية يجذب اهتمام الزوار الصينيين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3d333ee9357.00711239_plqnoejkgihmf.jpg width=100 align=left border=0>

وات - شهد الجناح التونسي خلال مهرجان التعريف بالمدن الأعضاء في منتدى الاتحاد العالمي للمدن السياحية المقام بالعاصمة الصينية بيكين إقبالاً مكثفاً من الزوار الصينيين.



وشاركت سفارة تونس في بكين، ممثلة بالدبلوماسي المختص بملف التعاون الثقافي والسياحي، محمد أنس التواتي، بالتنسيق مع مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة في بكين، في هذه التظاهرة،حيث جرى التعريف بالمدن الأعضاء في المنظمة، ولا سيما ولاية توزر

