الجناح التونسي في منتدى الاتحاد العالمي للمدن ببكين السياحية يجذب اهتمام الزوار الصينيين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3d333ee9357.00711239_plqnoejkgihmf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Septembre 2025
      
وات - شهد الجناح التونسي خلال مهرجان التعريف بالمدن الأعضاء في منتدى الاتحاد العالمي للمدن السياحية المقام بالعاصمة الصينية بيكين  إقبالاً مكثفاً من الزوار الصينيين.

وشاركت سفارة تونس في بكين، ممثلة بالدبلوماسي المختص بملف التعاون الثقافي والسياحي، محمد أنس التواتي، بالتنسيق مع مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة في بكين، في هذه التظاهرة،حيث جرى التعريف بالمدن الأعضاء في المنظمة، ولا سيما ولاية توزر

وتوزر هي مدينة تونسية تقع بجنوب غرب البلاد ، وتشتهر بواحاتها الشاسعة ونخيلها الكثيف، وهي من أبرز وجهات السياحة الصحراوية في تونس،وتُعد بوابة لاكتشاف صحراء الجنوب وتعدد ثقافات الواحات

وينتظم المنتدى ضمن فعاليات معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات من 10 إلى 14 سبتمبر
كما شهدت التظاهرة مشاركة دول عديدة، ومثَّلت فرصة لتعريف السياح الصينيين بالمنتوج السياحي والثقافي التونسي.


