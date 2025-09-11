تونس ومصر توقعان اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم جديدة

أشرفتمساء اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، على مراسم توقيع حزمة منبين وفدي البلدين، وذلك في ختام أشغالالمنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.





شملت الاتفاقيات الموقعة مجالات متعددة، من بينها:1.: برنامج تنفيذي للتعاون لسنتي 2026-2027.2.: برنامج تنفيذي للتعاون لسنتي 2026-2027.3.: برنامج تنفيذي لتعزيز الشراكة في هذا المجال.4.: برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في الرقابة على الأسواق.5.: مذكرة تفاهم لتعزيز المبادلات التجارية.6.: مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة للتعاون في مجالات الطب والرعاية الصحية.7.: مذكرة تفاهم لدعم ريادة الأعمال وتنمية المشاريع.8.: مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس ومعهد الدراسات الدبلوماسية بالقاهرة.واختُتمت المراسم بتوقيعمن قبل كل من مدبولي والزنزري، في خطوة جديدة لتعزيزودعمبين تونس ومصر.