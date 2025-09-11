تونس ومصر توقعان اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم جديدة
أشرفت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مساء اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، على مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين وفدي البلدين، وذلك في ختام أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
أبرز مجالات التعاون
شملت الاتفاقيات الموقعة مجالات متعددة، من بينها:
1. الرياضة: برنامج تنفيذي للتعاون لسنتي 2026-2027.
2. الشباب: برنامج تنفيذي للتعاون لسنتي 2026-2027.
3. الشؤون الاجتماعية: برنامج تنفيذي لتعزيز الشراكة في هذا المجال.
4. حماية المستهلك: برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في الرقابة على الأسواق.
5. تنمية الصادرات: مذكرة تفاهم لتعزيز المبادلات التجارية.
6. الصحة والعلوم الطبية: مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة للتعاون في مجالات الطب والرعاية الصحية.
7. المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر: مذكرة تفاهم لدعم ريادة الأعمال وتنمية المشاريع.
8. التعاون الدبلوماسي: مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس ومعهد الدراسات الدبلوماسية بالقاهرة.
واختُتمت المراسم بتوقيع محضر الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة من قبل كل من مدبولي والزنزري، في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الشراكة الاستراتيجية بين تونس ومصر.
