افتتاح مرحلة ما قبل البيع لتذاكر مونديال 2026 (فيفا)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6366378e9905e5.28975738_onihjkgqmfelp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 13:47 قراءة: 1 د, 13 ث
      
 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الافتتاح الرسمي لفترة التسجيل لمرحلة ما قبل البيع لتذاكر كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

 وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذه المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر ستتم عبر قرعة، متاحة حاليا على الموقع الرسمي FIFA.com/tickets.



 وسيكون أمام حاملي بطاقات "فيزا" المؤهلين، الشريك الرسمي لخدمات الدفع للفيفا، مدة عشرة أيام، من 10 إلى 19 سبتمبر الجاري، للتسجيل في القرعة من أجل محاولة شراء تذاكر هذا الحدث الكروي الكبير، الذي سيعرف مشاركة 48 منتخبا وإجراء 104 مباريات.
 وتبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات، وفق ما أعلنت الفيفا، من 60 دولارا أمريكيا. وسيتم إخطار الفائزين في القرعة عبر البريد الإلكتروني ابتداء من 29 سبتمبر، ليُحدد لهم بعد ذلك موعد لدفع ثمن التذاكر ابتداء من فاتح أكتوبر، وفقا لتوافر المقاعد.

 وأكدت الفيفا أن التسجيل في القرعة أو اختيار المشاركين لا يستلزم أي عملية شراء مسبقة، غير أن المتقدمين يجب أن يكونوا قد بلغوا 18 سنة على الأقل، وأن يوافقوا على الشروط الرسمية الخاصة بالقرعة.
 أما بالنسبة للمشجعين الراغبين في عيش تجربة مميزة، فقد أصبحت باقات الضيافة التي تشمل التذاكر متاحة بالفعل عبر الموقع FIFA.com/hospitality. ومع ذلك، دعت الهيئة العالمية لكرة القدم المشجعين إلى عدم اللجوء إلا إلى القنوات الرسمية لاقتناء التذاكر، محذرة من أن التذاكر المقتناة عبر مصادر غير رسمية قد تكون غير صالحة.
 وتتوفر تفاصيل دقيقة حول مسطرة البيع المسبق، والمراحل اللاحقة للبيع، والأسعار، والوثائق السمعية البصرية في المنصة الرقمية للفيفا، بما في ذلك رسوم توضيحية ومقابلات حصرية.


