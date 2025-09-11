اريانة:جلسة عمل لمتابعة أشغال تهيئة فضاء سوق مُفترق الإسكال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5de7945af0cd07.48690892_jkfnolqgheimp.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت امس الاربعاء جلسة عمل بمقر ولاية اريانة خُصصت لمتابعة أشغال تهيئة وصيانة فضاء سوق مُفترق الإسكال ( سوق الجملة سابقا )، وللنظر في الأعمال التحضيرية لدخوله حيز الاستغلال،وفي وضعيته العقارية



وتندرج هذه الجلسة التي انعقدت تحت اشراف والي الجهة،الوليد صنديد ،فـي إطـار العمل على إعـادة تـوظيف و استغلال فضاء سوق مُفترق الإسكال كنقطة دائمة للبيع المباشر للمنتوجات الاستهلاكية الأساسية من الخضر و الغـلال و اللحـوم الحمـراء و البيضاء والأسماك وغيـرها بأسعـار توافقيـة تفاضلية تـراعي المُقدرة الشرائية للمواطن

