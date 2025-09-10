رئيسة الحكومة تؤدي زيارة إلى مصر للإشراف على أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة
وات - تؤدي رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، زيارة رسميّة إلى مصر، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، للإشراف بمعية رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية تجسيما للعلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي وإرادتهما المشتركة للارتقاء بها إلى أعلى الدرجات بما يستجيب لمصلحة البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين، وفق ما جاء في بيانات رسمية.
وستكون الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية فرصة لإبرام عدد من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مختلف المجالات لتدعيم التعاون الثنائي بين تونس ومصر.
كما ستحتضن مصر بهذه المناسبة المنتدى الاقتصادي التونسي-المصري، الذي سيلتقي فيه عديد المستثمرين من البلدين لمزيد تطوير العلاقات الثنائية في عديد المجالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
ويرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وعدد من المسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والصناعة والمناجم والطاقة والصحة والاقتصاد والتخطيط والشؤون الاجتماعية والتجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة وتكنولوجيات الاتصال والنقل والسياحة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الثقافية والتشغيل والتكوين المهني.
