رئيسة الحكومة تؤدي زيارة إلى مصر للإشراف على أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة

وات - تؤدي رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، زيارة رسميّة إلى مصر، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، للإشراف بمعية رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.



ويأتي انعقاد هذه الدورة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية تجسيما للعلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي وإرادتهما المشتركة للارتقاء بها إلى أعلى الدرجات بما يستجيب لمصلحة البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين، وفق ما جاء في بيانات رسمية.

