يشارك الفيلم التونسي "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية في المسابقة الرسمية للدورة 69 من مهرجان لندن السينمائي (London Film Festival - LFF)، الذي يُقام في العاصمة البريطانية لندن من 8 إلى 19 أكتوبر 2025.



كما تم اختيار فيلم "سماء موعودة" للمخرجة أريج السهيري، الذي يصور قصة ثلاث نساء إيفواريات يعشن في تونس ويسعين كل واحدة منهن لتحسين وضعها، ضمن قسم "رحلة" (Journey). وكان هذا الفيلم قد عُرض لأول مرة عالميًا في الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي (13 - 24 ماي 2025).



عودة بن هنية إلى لندن



نجاح "صوت هند رجب"



"سماء موعودة" في لندن بعد كان



"فلسطين 36"



يُذكر أن كلا الفيلمين مدعومان من قبلويشارك الممثل التونسيفي شريط(مدته)، الذي تم اختياره أيضًا في قسممن مهرجان لندن السينمائي.ينظَّم مهرجان لندن السينمائي من قبل، وهو مهرجان مرموق تأسس عام، وتُعد جوائزه محطة بارزة للاحتفاء بأكثر الأعمال السينمائية الجديدة ابتكارًا، ويعرض سنويًا مجموعة واسعة من الإنتاجات العالمية تشمل الأفلام الروائية، القصيرة، الوثائقية والأعمال التفاعلية.وتضم قائمة الأفلام المشاركة في الدورة، المقرر إقامتها بين، وفيلمًا قصيرًا، ومسلسلًا، وعملًا تفاعليًا منتعود المخرجةإلى مهرجان لندن بعد مشاركتها سنةبفيلمها، الذي رُشّح لتمثيل تونس فيوعُرض في قسمخلاللجوائز الأوسكار.فيلم(مدته) كان قد فاز بـ، الجائزة الكبرى للجنة التحكيم، في الدورةمن، التي أقيمت من. كما حصد سبع جوائز موازية أخرى خلال المهرجان.وقد تم ترشيح الفيلم ليمثل تونس فيلأفضل فيلم دولي، على أن يُعرض في القاعات السينمائية ابتداءً منوالفيلم من إنتاج مشترك تونسي-فرنسي لشركات، واستفاد من منحة دعم منويروي العمل قصة، وقد لاقى صدى واسعًا خلال عرضه في البندقية وبين الصحافة العالمية والعربية، حيث حظي بتصفيق حار دام. ويشارك في بطولته كل من:أما فيلم) فسيخوض منافسات قسم، وهو جزء من الاختيار الرسمي لـ. العمل من تأليف مشترك بين، مع موسيقى أصلية لـوتصوير سينمائي لـالفيلم يسلّط الضوء علىعبر قصص ثلاث شابات إيفواريات يعشن في تونس، في رحلة بحث عن مستقبل أفضل. ويشارك في بطولته:(ممثلة ومخرجة وكاتبة فرنسية من أصل سنغالي ومالي)،(فنانة وناشطة إيفوارية، مواليد 1996)،(إيفوارية، 28 عامًا)، إضافة إلى الطفلة، والممثلين التونسيينيُعتبر فيلمأحدث أعمال المخرجة الفلسطينية، حيث يُقدَّم بوصفه، وفق ما أورده موقع المهرجان.الفيلم إنتاج مشترك سنةبين، ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين بينهم:، إلى جانب النجم التونسي