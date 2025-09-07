الدورة 69 من مهرجان لندن السينمائي : "صوت هند رجب" و"سماء موعودة" ضمن القائمة
يشارك الفيلم التونسي "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية في المسابقة الرسمية للدورة 69 من مهرجان لندن السينمائي (London Film Festival - LFF)، الذي يُقام في العاصمة البريطانية لندن من 8 إلى 19 أكتوبر 2025.
كما تم اختيار فيلم "سماء موعودة" للمخرجة أريج السهيري، الذي يصور قصة ثلاث نساء إيفواريات يعشن في تونس ويسعين كل واحدة منهن لتحسين وضعها، ضمن قسم "رحلة" (Journey). وكان هذا الفيلم قد عُرض لأول مرة عالميًا في الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي (13 - 24 ماي 2025).
يُذكر أن كلا الفيلمين مدعومان من قبل وزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة (CNCI).
ويشارك الممثل التونسي ظافر العابدين في شريط "فلسطين 36" (مدته 120 دقيقة)، الذي تم اختياره أيضًا في قسم "رحلة" من مهرجان لندن السينمائي.
ينظَّم مهرجان لندن السينمائي من قبل معهد الفيلم البريطاني (BFI)، وهو مهرجان مرموق تأسس عام 1956، وتُعد جوائزه محطة بارزة للاحتفاء بأكثر الأعمال السينمائية الجديدة ابتكارًا، ويعرض سنويًا مجموعة واسعة من الإنتاجات العالمية تشمل الأفلام الروائية، القصيرة، الوثائقية والأعمال التفاعلية.
وتضم قائمة الأفلام المشاركة في الدورة 69، المقرر إقامتها بين 8 و19 أكتوبر 2025، 247 فيلمًا روائيًا، وفيلمًا قصيرًا، ومسلسلًا، وعملًا تفاعليًا من 79 دولة.
عودة بن هنية إلى لندنتعود المخرجة كوثر بن هنية إلى مهرجان لندن بعد مشاركتها سنة 2023 بفيلمها "بنات ألفة"، الذي رُشّح لتمثيل تونس في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي وعُرض في قسم "مناظرة" (Debate) خلال الدورة 96 لجوائز الأوسكار.
نجاح "صوت هند رجب"فيلم "صوت هند رجب" (مدته 89 دقيقة) كان قد فاز بـجائزة الأسد الفضي، الجائزة الكبرى للجنة التحكيم، في الدورة 82 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي (لا موسترا)، التي أقيمت من 27 أوت إلى 6 سبتمبر 2025. كما حصد سبع جوائز موازية أخرى خلال المهرجان.
وقد تم ترشيح الفيلم ليمثل تونس في جوائز الأوسكار الـ98 لأفضل فيلم دولي، على أن يُعرض في القاعات السينمائية ابتداءً من الأربعاء 17 سبتمبر الجاري.
والفيلم من إنتاج مشترك تونسي-فرنسي لشركات Tanit Films وFilm4 Productions وFilm Four، واستفاد من منحة دعم من صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.
ويروي العمل قصة طفلة في الخامسة من عمرها قُتلت في غزة عام 2024، وقد لاقى صدى واسعًا خلال عرضه في البندقية وبين الصحافة العالمية والعربية، حيث حظي بتصفيق حار دام 23 دقيقة. ويشارك في بطولته كل من: عامر حليحل، كلارا الخوري، معتز ملحيس وسجى كيلاني.
"سماء موعودة" في لندن بعد كانأما فيلم "سماء موعودة" (92 دقيقة) فسيخوض منافسات قسم "نظرة ما" (Un Certain Regard)، وهو جزء من الاختيار الرسمي لـمهرجان كان. العمل من تأليف مشترك بين أريج السهيري، آنا سينيك وماليكا سيسيل لواتي، مع موسيقى أصلية لـفالنتين حاجج وتصوير سينمائي لـفريدة مرزوق.
الفيلم يسلّط الضوء على ظاهرة الهجرة عبر قصص ثلاث شابات إيفواريات يعشن في تونس، في رحلة بحث عن مستقبل أفضل. ويشارك في بطولته: عائشة مايغا (ممثلة ومخرجة وكاتبة فرنسية من أصل سنغالي ومالي)، ليتيسيا كي (فنانة وناشطة إيفوارية، مواليد 1996)، ديبورا لوب ناني (إيفوارية، 28 عامًا)، إضافة إلى الطفلة إستيل كنزة دوغبو، والممثلين التونسيين محمد قريع وفؤاد الزعزاع.
"فلسطين 36"يُعتبر فيلم "فلسطين 36" أحدث أعمال المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، حيث يُقدَّم بوصفه "استكشافًا قويًا للأحداث التي أدت إلى الثورة العربية عام 1936"، وفق ما أورده موقع المهرجان.
الفيلم إنتاج مشترك سنة 2025 بين فلسطين والمملكة المتحدة وفرنسا، ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين بينهم: هيام عباس، صالح بكري، كامل الباشا، ياسمين المصري، جلال الطويل، روبرت أراماي، يافا بكري، كريم داود عنايا، ورد حلو، بيلي هاول، وليام كونينغهام وجيريمي آيرونز، إلى جانب النجم التونسي ظافر العابدين.
