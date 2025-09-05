بطولة افريقيا للكرة الحديدية المقيدة بالموريس: المنتخب التونسي يتوج بميداليتين ذهبيتين
توّج المنتخب التونسي للكرة الحديدية المقيدة اليوم الجمعة بميداليتين ذهبيتين خلال مشاركته ببطولة افريقيا المقامة بجزر الموريس من 2 إلى 7 سبتمبر الجاري.
وكانت الميدالية الاولى من نصيب الثنائي اشرف الزواوي ومراد العيادي في مسابقة الزوجي رجال، في حين آلت الثانية ليسرى المحمدي وهناء الدريدي في اختصاص الرمي السريع الثنائي.
ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة ب5 لاعبين هم اشرف الزواوي ومراد العيادي ويسرى المحمدي وهناء الدريدي وأسامة البلطي، تحت اشراف المدرب الوطني وائل البلطي.
