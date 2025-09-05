بطولة افريقيا للكرة الحديدية المقيدة بالموريس: المنتخب التونسي يتوج بميداليتين ذهبيتين

توّج المنتخب التونسي للكرة الحديدية المقيدة اليوم الجمعة بميداليتين ذهبيتين خلال مشاركته ببطولة افريقيا المقامة بجزر الموريس من 2 إلى 7 سبتمبر الجاري.وكانت الميدالية الاولى من نصيب الثنائي اشرف الزواوي ومراد العيادي في مسابقة الزوجي رجال، في حين آلت الثانية ليسرى المحمدي وهناء الدريدي في اختصاص الرمي السريع الثنائي.