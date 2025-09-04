قابس: احتفالات دينية بمقام الصحابي سيدي أبي لبابة الأنصاري احتفالا بالمولد النبوي الشريف
احتفلت ولاية قابس، اليوم الخميس، بالمولد النبوي الشريف، وانتظم بالمناسبة بمقام الصحابي سيدي أبي لبابة الأنصاري، باشراف والي الجهة رضوان نصيبي وبحضور عدد كبير من المواطنين، حفل ديني بهيج تضمن تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ومداخلة حول "التفاؤل والأمل طريق للسعادة في الاسلام" ومراوحة بين سرد البردة والقصة المولدية ووصلات من الانشاد الديني لسلامية قابس.
وتشهد ولاية قابس بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف نشاطا دينيا مكثقا، حيث ينتظر أن يفوق مجمل هذه الأنشطة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية بشير الغيلوفي صحفي "وات" في تصريح سابق، 600 نشاط.
وتتوزع هذه الأنشطة التي تشمل مختلف جوامع ومساجد الجهة بين المحاضرات والدروس الدينية والأختام القرآنية والحديثية وسرد البردة والقصة المولدية.
يذكر أن الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف تتواصل بجهة قابس على امتداد شهر ربيع الأول (بداية من 24 اوت المنقضي)، حيث تنتظم بالمناسبة حلقات لسرد البردة ولختم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وتقديم دروس دينية ووصلات من الانشاد الديني.
