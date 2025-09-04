مؤسسة فداء تعلن عن تمتيع أبناء منظوري المؤسسة بمجانية السكن المدرسي والجامعي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62b6117c901f75.07852727_qjoniplgkfhem.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت مؤسسة فداء في بلاغ، اليوم الخميس، عن تمتيع أبناء منظوري المؤسسة بمجانية السكن المدرسي والجامعي هذه السنة دون التوقف على شرط التسجيل بالمنظومة الرقمية ، وذلك ضمن حزمة من التدابير التى تم الاتفاق عليها خلال جلسة عمل انتظمت أمس بمقر المؤسسة بحضور ممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية.



وأبرزت المؤسسة أنه في إطار حسن تأمين الإحاطة والمرافقة لأبناء منظوريها ، تم الاتفاق خلال الجلسة على تمكين المعنيين من شهادة صفة من مؤسسة فداء للاستظهار بها لدى الهياكل المعنية مع تبادل البيانات والمعطيات بين المؤسسة والوزارات المعنية.

