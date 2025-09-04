مؤسسة فداء تعلن عن تمتيع أبناء منظوري المؤسسة بمجانية السكن المدرسي والجامعي
أعلنت مؤسسة فداء في بلاغ، اليوم الخميس، عن تمتيع أبناء منظوري المؤسسة بمجانية السكن المدرسي والجامعي هذه السنة دون التوقف على شرط التسجيل بالمنظومة الرقمية ، وذلك ضمن حزمة من التدابير التى تم الاتفاق عليها خلال جلسة عمل انتظمت أمس بمقر المؤسسة بحضور ممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية.
وأبرزت المؤسسة أنه في إطار حسن تأمين الإحاطة والمرافقة لأبناء منظوريها ، تم الاتفاق خلال الجلسة على تمكين المعنيين من شهادة صفة من مؤسسة فداء للاستظهار بها لدى الهياكل المعنية مع تبادل البيانات والمعطيات بين المؤسسة والوزارات المعنية.
كما دعت إدارات العمل الاجتماعي لمختلف الأسلاك للاتصال بالمعنيين بالانتفاع بالمنح قصد إيداع ملفاتهم في الآجال أي قبل 10 سبتمبر بالنسبة للتلاميذ و10 أكتوبر بالنسبة للتكوين المهني والجامعي، وخلال جلسة عمل انتظمت أمس الأربعاء بحضور ممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية.
ودعت أيضا ممثل وزارة التربية لتأمين مرافقة خاصة من قبل مديري المدارس والمعاهد لأبناء الشهداء بمناسبة العودة المدرسية والتسريع في إجراءات إصدار أمر يتعلق بتسمية إحدى المدارس باسم الشهيد ، مع مواصلة التنسيق بين وزارة التربية ومؤسسة فداء لوضع تصور يضبط معايير موضوعية
لتسمية المدارس والمعاهد بأسماء الشهداء ، وتجاوز البعد المادي للموضوع للتعريف بالشهداء وخصالهم داخل المؤسسات التربوية المعنية في إطار
توجّه ثقافي يكرس رد الاعتبار والاعتراف بالجميل لمن ضحى في سبيل وطنه.
كما تمّ الاتفاق على مواصلة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوضع منظومة مرافقة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الرّمزية والمعنوية عند التعامل مع ملفات أبناء الشهداء، حسب البلاغ.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة أشرف عليها رئيس المؤسسة أحمد جعفر وحضره ممثلون عن وزارات التربية والتعليم العالي والبحث والعلمي والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن إضافة إلى ممثلي مختلف الاسلاك الأمنية والعسكرية والديوانة، عرض موضوع التعهد بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على أنظار اللجنة الطبية المختصة لمؤسسة فداء.
