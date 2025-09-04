الاولمبي الباجي يتعاقد مع المالي يوسف كوليبالي ويواجه جندوبة الرياضية وديا السبت المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64eb7c9ac8ded1.62805117_kqhfmoengjlip.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الاولمبي الباجي اليوم الخميس تعاقده مع المالي يوسف كوليبالي وفق ما افاد رئيس الهيئة التسييرية للفريق خميس المازني وكالة تونس افريقيا للأنباء.

واضاف المازني ان اللاعب الذي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، سيلتحق اليوم بزملائه الجدد في التربص الذي يجريه فريق "اللقالق" بالمركز الدولي للتربصات بعين دراهم من 2 الى 7 سبتمبر الجاري.

وكشف المازني ان التربص المذكور ستتخلله مباراة ودية ضد جندوبة الرياضية يوم السبت المقبل.

