Babnet   Latest update 15:10 Tunis

الاولمبي الباجي يتعاقد مع المالي يوسف كوليبالي ويواجه جندوبة الرياضية وديا السبت المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64eb7c9ac8ded1.62805117_kqhfmoengjlip.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Septembre 2025 - 15:03 قراءة: 0 د, 32 ث
      
اعلن الاولمبي الباجي اليوم الخميس تعاقده مع المالي يوسف كوليبالي وفق ما افاد رئيس الهيئة التسييرية للفريق خميس المازني وكالة تونس افريقيا للأنباء.
واضاف المازني ان اللاعب الذي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، سيلتحق اليوم بزملائه الجدد في التربص الذي يجريه فريق "اللقالق" بالمركز الدولي للتربصات بعين دراهم من 2 الى 7 سبتمبر الجاري.
وكشف المازني ان التربص المذكور ستتخلله مباراة ودية ضد جندوبة الرياضية يوم السبت المقبل.

جدير بالذكر ان فريق عاصمة السكر سيتحول يوم الخميس 11 سبتمبر الى الملعب البلدي ببئر بورقبة لمواجهة مستقبل سليمان خلال الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى.

ويحتل زملاء الحارس شاهين السماوي المرتبة 15 برصيد نقطتين.
ر - طارق
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314325


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 سبتمبر 2025 | 12 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:14
18:45
15:56
12:25
05:53
04:23
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet31°
30° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
31°-21
35°-25
36°-26
36°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    