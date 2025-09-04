الاولمبي الباجي يتعاقد مع المالي يوسف كوليبالي ويواجه جندوبة الرياضية وديا السبت المقبل
اعلن الاولمبي الباجي اليوم الخميس تعاقده مع المالي يوسف كوليبالي وفق ما افاد رئيس الهيئة التسييرية للفريق خميس المازني وكالة تونس افريقيا للأنباء.
واضاف المازني ان اللاعب الذي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، سيلتحق اليوم بزملائه الجدد في التربص الذي يجريه فريق "اللقالق" بالمركز الدولي للتربصات بعين دراهم من 2 الى 7 سبتمبر الجاري.
وكشف المازني ان التربص المذكور ستتخلله مباراة ودية ضد جندوبة الرياضية يوم السبت المقبل.
جدير بالذكر ان فريق عاصمة السكر سيتحول يوم الخميس 11 سبتمبر الى الملعب البلدي ببئر بورقبة لمواجهة مستقبل سليمان خلال الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى.
ويحتل زملاء الحارس شاهين السماوي المرتبة 15 برصيد نقطتين.
ر - طارق
