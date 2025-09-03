تونس تبلغ القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية في تونس احتجاجا شديد اللهجة على واقعة قتل تونسي في مرسيليا من قبل الشرطة
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنّه، وبتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قام كاتب الدولة لدى الوزير محمد بن عياد بعد ظهر اليوم الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية بتونس، وذلك في ظل غياب سفيرة فرنسا، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على واقعة مقتل المواطن التونسي عبد القادر ذيبي برصاص الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بمدينة مرسيليا.
وأكدت الوزارة في بلاغها أنّ تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، مشددة على أنّها تنتظر من السلطات الفرنسية التعجيل بفتح تحقيق جدي وشفاف لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات. كما أعلنت عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم.
وفي السياق ذاته، أوعز رئيس الجمهورية إلى سفير تونس بباريس بإبلاغ الموقف الرسمي التونسي إلى السلطات الفرنسية، والتنسيق مع القنصلية العامة بمرسيليا قصد الإسراع في استكمال الإجراءات الضرورية لنقل جثمان الفقيد إلى تونس.
كما أفادت الوزارة أنّها على تواصل مباشر مع عائلة الفقيد، وقدمت لها خالص عبارات التعزية، مؤكدة التزام الدولة التونسية الكامل بحماية مصالح التونسيين والدفاع عنهم في الخارج.
