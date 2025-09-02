Babnet   Latest update 13:11 Tunis

كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

Publié le Mardi 02 Septembre 2025
      
أفادت مصالح الرصد الجوي أنّه خلال الـ24 ساعة الماضية (من السابعة من صباح الاثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء)، تم تسجيل نزول كميّات متفاوتة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد، وفق التفاصيل التالية (بالمليمتر):

* ولاية بنزرت: أوتيك 1 / منزل بورقيبة 1 / العزيب 3 / سجنان 3 / تينجة 1 / العالية 6 / بنزرت 2 / غار الملح 1 / رفراف 2

* ولاية الكاف: قلعة سنان 9 / الجريصة 6 / k13 1 / السرس 1 / الدهماني 1 / تاجروين 2 / القلعة الخصبة 5 / نبر 2 / وادي ملاق 1 / الكاف 2

* ولاية القصرين: تالة 1 / حيدرة 1
* ولاية سليانة: قعفور 1
* ولاية باجة: محطة وادي الزرقاء 5 / سد سيدي سالم 1 / باجة الجنوبية 2 / تستور 2 / تيبار 4 / سد كساب 1 / نفزة 2 / تبرسق 1 / مجاز الباب 1
* ولاية جندوبة: طبرقة 2


