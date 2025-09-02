كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/meteo2020x2.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت مصالح الرصد الجوي أنّه خلال الـ24 ساعة الماضية (من السابعة من صباح الاثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء)، تم تسجيل نزول كميّات متفاوتة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد، وفق التفاصيل التالية (بالمليمتر):



* ولاية بنزرت: أوتيك 1 / منزل بورقيبة 1 / العزيب 3 / سجنان 3 / تينجة 1 / العالية 6 / بنزرت 2 / غار الملح 1 / رفراف 2

