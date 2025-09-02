اتفاق رسمي مع المدرب سامي القفصي لتدريب مستقبل سليمان (الناطق الرسمي للفريق)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6c3f50b4b57.01475881_ejmqongfkiplh.jpg width=100 align=left border=0>

حصل اتفاق رسمي بين مستقبل سليمان والمدرب سامي القفصي لتولي المقاليد الفنية للفريق للمرحلة القادمة وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للمستقبل عزيز الحمروني لوكالة تونس افريقيا للأنباء مضيفا ان القفصي سيباشر مهامه الجديدة على راس الطاقم الفني مساء اليوم الثلاثاء.

وسيعود سامي القفصي مجددا الى مستقبل سليمان الذي كان اشرف على تدريبه سابقا خلال موسمي 2019-2020 و2020-2021، ليكون المدرب الثالث للفريق خلال الموسم الجاري بعد كل من محمد التلمساني ومنير الشيحي.

من جهة اخرى، كشف الحمروني ان اتفاقا مبدئيا تم بين فريق الوطن القبلي من جهة والمهاجم الغامبي كيبا سويي قصد تعزيز صفوفه في الساعات القادمة، في انتظار توضيح صيغة التعاقد اما في شكل اعارة قادما من الترجي الرياضي او في شكل انتداب نهائي.

