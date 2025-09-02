Babnet   Latest update 11:29 Tunis

اتفاق رسمي مع المدرب سامي القفصي لتدريب مستقبل سليمان (الناطق الرسمي للفريق)

Publié le Mardi 02 Septembre 2025
      
حصل اتفاق رسمي بين مستقبل سليمان والمدرب سامي القفصي لتولي المقاليد الفنية للفريق للمرحلة القادمة وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للمستقبل عزيز الحمروني لوكالة تونس افريقيا للأنباء مضيفا ان القفصي سيباشر مهامه الجديدة على راس الطاقم الفني مساء اليوم الثلاثاء.
وسيعود سامي القفصي مجددا الى مستقبل سليمان الذي كان اشرف على تدريبه سابقا خلال موسمي 2019-2020 و2020-2021، ليكون المدرب الثالث للفريق خلال الموسم الجاري بعد كل من محمد التلمساني ومنير الشيحي.
من جهة اخرى، كشف الحمروني ان اتفاقا مبدئيا تم بين فريق الوطن القبلي من جهة والمهاجم الغامبي كيبا سويي قصد تعزيز صفوفه في الساعات القادمة، في انتظار توضيح صيغة التعاقد اما في شكل اعارة قادما من الترجي الرياضي او في شكل انتداب نهائي.

يشار الى ان كيبا سوي كان قد عزز صفوف مستقبل سليمان في اولى تجاربه الاحترافية في الرابطة المحترفة الاولى سنة 2023 قادما من نادي باكاو كوماني الغامبي، قبل التفريط فيه على سبيل الاعارة في مرحلة اولى ثم تسريحه نهائيا للترجي الذي اعاره بدوره خلال الموسم المنقضي الى نادي الخلود السعودي.

ويحتل مستقبل سليمان حاليا المرتبة الاخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد نقطة وحيدة من تعادل وثلاث هزائم.
الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
