حجز 15 طنا من "الزقوقو" والفواكه الجافة ومستلزمات تحضير العصيدة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65102027eba7e0.83839478_niopfhmkegjql.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Septembre 2025
      
أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات أنّ فرق المراقبة التابعة لها تمكنت، منذ بداية شهر أوت المنقضي، من حجز وإتلاف 15 طنا من منتجات "الزقوقو" والفواكه الجافة ومستلزمات تحضير أكلة العصيدة، وذلك في إطار حملات الرقابة الوقائية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة مساء اليوم الاثنين أنّ المنتجات المحجوزة كانت غير آمنة وتمثل خطرا على صحة المستهلك، وتشمل:



* 6,5 طن من الحبوب ومشتقاتها
* 2,5 طن من الفواكه الجافة
* 172 كلغ من الحلويات
* 5081 لترا من العصائر والمشروبات الغازية
* 548 كلغ من منتجات الزقوقو
* 160 كلغ من حلويات الزينة
* 35 كلغ من مستلزمات أخرى لتحضير العصيدة

وأضافت الهيئة أنّه تم تحرير 61 محضرا عدليا ضد المخالفين، وغلق 7 محلات لبيع الحلويات والمواد الغذائية لعدم احترامها لشروط السلامة الصحية.

وقد جاءت هذه النتائج إثر القيام بـ 1205 عملية رقابية رسمية وتحليل 86 عينة بحثا عن سموم الفطريات وبعض الملوثات والمضافات المحظورة. كما جندت الهيئة حوالي 200 فريق رقابي لتأمين المراقبة بمختلف ولايات الجمهورية على مسالك إنتاج وخزن وبيع منتجات "الزقوقو" والفواكه الجافة وحلويات الزينة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى:

* تجنب التزوّد من نقاط البيع العشوائية.
* اقتناء المنتجات من المحلات والفضاءات المنظمة والتثبت من التأشير خاصة تاريخ انتهاء الصلاحية.
* التأكد من سلامة المواد الغذائية قبل اقتنائها وخلوها من التعفن والرطوبة والحشرات.
* اتباع السلوكيات الصحية عند تداولها في المنازل.

كما حثت على الإبلاغ عن أي تجاوزات تمسّ من شروط السلامة الغذائية على الرقم الأخضر: 80106977.


Babnet
