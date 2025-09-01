حجز 15 طنا من "الزقوقو" والفواكه الجافة ومستلزمات تحضير العصيدة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65102027eba7e0.83839478_niopfhmkegjql.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات أنّ فرق المراقبة التابعة لها تمكنت، منذ بداية شهر أوت المنقضي، من حجز وإتلاف 15 طنا من منتجات "الزقوقو" والفواكه الجافة ومستلزمات تحضير أكلة العصيدة، وذلك في إطار حملات الرقابة الوقائية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.



وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة مساء اليوم الاثنين أنّ المنتجات المحجوزة كانت غير آمنة وتمثل خطرا على صحة المستهلك، وتشمل:

